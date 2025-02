Jannik Sinner non smette mai di stupire ed ora punta ad un nuovo clamoroso obiettivo: il tennista italiano ha tutto per farcela

Non vuole fermarsi, non vuole mettere fine alla sua inarrestabile ascesa. Jannik Sinner non si pone limiti e non si capisce perché dovrebbe, continuando a giocare come sta facendo ormai da un anno.

Numero 1 al mondo, avversari lontanissimi anni luce, a tratti ingiocabile, soprattutto sul cemento. Il campionissimo italiano sta diventando sempre più un fenomeno da studiare e lo è grazie alla forza del suo talento, ma anche alla capacità di restare freddo quanto intorno a sé infiamma la polemica. Trovatene un altro capace di andare a vincere uno Slam, Atp Finals, Coppa Davis e ancora uno Slam nelle stesse condizioni in cui lo ha fatto Sinner.

Glaciale, mentre non sa ancora se potrà continuare a giocare dopo la metà di aprile, quando il Tas di Losanna deciderà finalmente sul caso clostebol che da quasi un anno occupa inevitabilmente i pensieri di Sinner. Un fenomeno Sinner che non può mettersi limiti ed, infatti, il prossimo obiettivo è di quelli importanti: in pochi ci sono riusciti, lui può allungare questo ristretto elenco.

Il nuovo obiettivo di Sinner: punta a Nadal e Djokovic

Dopo un paio di settimane di riposo, Sinner tornerà in campo a Doha nell’ATP 500 che prenderà il via il prossimo 17 febbraio. Sarà quella la data in cui il campione italiano ‘festeggerà’ le 37 settimane da numero 1 al mondo, superando Alcaraz che si era fermato a 36.

Già certo di restare al vertice del Ranking fino al prossimo 16 marzo (quando terminerà Indian Wells), Sinner sarà leader per almeno 40 settimane consecutive, ma potrebbe facilmente aumentare la sua longevità anche oltre: non è difficile che possa superare le 42 settimane (resistendo fin dopo Miami), riuscendo a diventare il 14esimo tennista più a lungo in testa alla classifica.

Inoltre raggiungendo quota 42 settimane diventerebbe il sesto tennista capace di restare numero 1 al mondo alla sua prima volta più a lungo, superando Nastase e Murray. Il mirino è puntato poi su due fenomeni del tennis: Rafa Nadal (46 settimane al numero 1 alla sua prima volta) e poi Novak Djokovic (53 settimane). Per riuscirci dovrebbe restare leader del ranking fino a giugno, superando un anno da numero 1.

Questo l’obiettivo che ha davanti a sé e che non è neanche poi così difficile da raggiungere. Sempre che non arrivi il Tas di Losanna a stravolgere tutto e cambiare programmi e obiettivi. Ma Sinner è pronto a scrivere la storia.