Nuova bufera nel mondo del tennis che tocca anche Jannik Sinner: tutto è partito da lui, ecco quel che è successo realmente

Non c’è soltanto il caso Sinner ad agitare il mondo del tennis. Ormai archiviata la squalifica del numero 1 al mondo, piano piano anche sotto rete si inizia a parlare di altro. Il problema è che anche quest’altro è sinonimo di polemiche, proprio come quelle che hanno accompagnato per mesi il campione altoatesino.

Sinner nel giro di una settimana o poco più tornerà a giocare e lo farà a Roma, per il Masters 1000 italiano che si disputerà come al solito su terra rossa. Proprio la superficie protagonista, suo malgrado, dell’ultima polemica che sta alimentando il dibattito. Già perché a Madrid è scoppiato il caso relativo all’utilizzo della tecnologia, la Electronic Line Calling Live, il sistema che su terra è stato implementato quest’anno sulla scia di quanto succedeva già da qualche stagione su cemento ed erba.

Finora la tecnologia e l’occhio di falco non erano utilizzati su terra rossa a causa della particolarità della superficie, facilmente deformabile e quindi poco adatta allo strumento. Perplessità che però sono state spazzate via da quanto accaduto lo scorso anno a Montecarlo con Sinner come vittima. L’italiano, infatti, perse la semifinale contro Tsitsipas anche a causa di una chiamata arbitrale sbagliata: la seconda di servizio del greco era uscita di almeno 20 centimetri, ma l’arbitro non se ne accorse. Sarebbe stato il secondo break per Sinner che, invece, perse prima il game in questione, quindi il match anche a causa dei crampi.

Sinner, nuova bufera per la tecnologia: lo scatto di Zverev

È stato proprio questo episodio a spingere ad introdurre la tecnologia anche su terra rossa, non senza però qualche perplessità. Ed, infatti, la Electronic Line Calling Live non ha cancellato le polemiche, anzi le ha ulteriormente alimentate.

Un esempio arriva da Madrid dove è in corso il Masters 1000: Zverev si è infuriato per una decisione (sbagliata) della tecnologia. Durante il match contro Alejandro Davidovich Fokina, il tedesco ha protestato contro la decisione dell’arbitro e della Electronic Line Calling Live: la palla dello spagnolo è stata giudicata dentro, anche se il segno lasciato sulla terra mostra che era finita fuori.

Zverev non ci sta, scatta una foto al segno e la mostra all’arbitro che però, da regolamento, non può cambiare la decisione presa dal sistema elettronico. Il pasticcio è completo e fortunatamente questa volta non incide sul risultato vista la vittoria del numero 2 al mondo. La polemica però resta.