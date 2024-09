Sinner, il segnale riaccende il giallo: clamoroso ribaltone

Si riaccende il giallo per Jannik Sinner: il segnale rappresenta un clamoroso ribaltone per quanto raccontato finora.

Si vuole concentrare solo sul campo Jannik Sinner, provare ad estraniarsi da tutto ciò che fa da contorno alla sua carriera da campione del tennis. Facile a dirsi, meno a farsi, quando tutto, ma proprio tutto, sembra girare intorno a te. Il mondo del tennis si è riscoperto Sinner-centrico ed allora anche ogni minimo gesto viene analizzato al microscopio per provare a tirare fuori una notizia.

L’altoatesino negli ultimi tempi, in realtà, di notizie di cui parlare ne ha date tante. Senza tornare indietro alla vicenda Olimpiadi, che pure per un mese ha animato le cronache, il caso clostebol sta facendo discutere ormai da settimane, creando una frattura anche con qualche suo collega.

E cosa dire poi della relazione con Anna Kalinskaya: la coppia si è materializzata al Roland Garros, con lo stesso Sinner che ne ha parlato apertamente. A Wimbledon poi i due si sono seguiti assiduamente sul campo, quindi le tanto chiacchierate vacanze in Sardegna e, infine, l’oblio. Della relazione non si è saputo più niente, tanto che si è parlato di giallo Kalinskaya quando lei sembrava aver smesso di seguire Sinner sui social. Ora però spunta un nuovo ribaltone e il caso si riaccende.

Sinner e Kalinskaya, nuovo ribaltone: segnale chiaro

Dagli Us Open arriva il segnale che cambia le cose su Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. A parlarne è ‘Libero’ che parte da un segnale che, visti i precedenti, non è di poco conto: i due si seguono ancora su Instagram.

Basta questo per mettere a tacere le voci su una possibile rottura? Ovviamente no, anche se in epoca social sono segnali importanti, ma il quotidiano va oltre e racconta di come la coppia sia tutt’altro che ‘scoppiata’. Anzi, si legge, la tennista russa farebbe parte del nuovo ristretto cerchio della fiducia di Jannik Sinner. Lei con i due coach, Cahill e Vagnozzi, e con Matteo Berrettini, uno che ha preso pubblicamente la difesa del numero 1 al mondo dopo il caso doping e che ha dimostrato vicinanza e comprensione.

Un cerchio molto ristretto, con poche persone di assoluta fiducia, tra le quali ci sarebbe anche la tennista russa che intanto in campo sta vivendo un periodo d’oro. Per la prima volta al terzo turno degli Us Open, è virtualmente numero 14 al mondo, suo best ranking. Un magic moment che continuerebbe anche nella vita privata, con Jannik Sinner al suo fianco.