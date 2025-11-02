Jannik Sinner ha vinto il torneo di Parigi ed è tornato n.1 nel mondo. La vittoria su Auger- Aliassime in 2 set combattuti (6-4,7-6) hanno consentito alla volpe rossa di sorpassare lo spagnolo Carlos Alcaraz: 11.500 punti contro 11.250. L’azzurro ha sconfitto un coriaceo tennista canadese in 1h52’. L’azzurro ha fatto pagare caro al canadese l’unico errore commesso al tiebreak. Il “ Re sole “ è di nuovo sul trono. Sinner ha vinto 2 Tornei consecutivi tra Vienna e Parigi; anzi tre contando anche l’esibizione in Arabia Saudita. Si tratta del quinto Masters1000 in carriera, il primo stagionale. L’Italia non vinceva il torneo di Parigi dal 1977 con Corrado Barazzutti. Sinner ha servito il 72% di prime, ottenendo il 91% dei punti (40 su 44). La resa con la seconda e’ stata del 65%. Al canadese non è bastato ottenere l’81% dei punti con la prima: decisivo il 46% con la seconda.

PRIMO SET – Campo Centrale bombato (16 mila spettatori), atmosfera da brividi. Il match comincia alle 15.13 con il canadese al servizio ma passa Sinner (1–0) che raddoppia (2-0). Accorcia Auger (2-1). Ma col servizio Jannik va sul 3-1, poi due errori inguaiano l’azzurro (3-2).Che rimedia al servizio (4-2)ma poi cede col successivo game: 4-3. Rimedia subito: 5-3. Accorcia il canadese: 5-4. Ma Sinner col servizio il set (6-4) in 44 minuti,

SECONDO SET- Comincia alle 16.00 con un ritmo alto e ai vantaggi ha la meglio Auger: 0-1. Pareggia subito Sinner (1-1) ma cede il successivo (1-2). Inizia la seconda ora di gioco e Jannik pareggia (2-2) ma perde malamente il quinto game (2-3). Non il sesto nonostante un doppio fallo (3-3). Perde il settimo game (3-4) e pareggia con l’ottavo 4-4). Ma deve inchinarsi all’ottavo ace del canadese (4-5). Rimedia (5-5) ma di nuovo cede il game (5-6). Col sesto ace Sinner fa il 6-6. E al tiebreak vince il match (7-6) e il torneo di Parigi. Secondo italiano a riuscirci.

LE PAROLE DI SINNER

A fine match Sinner ha commentato:” Sono molto felice perché dopo Vienna ho vinto questo torneo prestigioso adesso vedremo quel che sarà a Torino. Voglio ringraziare il mio team che mi è stato vicino in queste 2 ultime settimane”. Ha pubblicamente elogiato l’avversario “persona squisita “ e ringraziato il pubblico, gli organizzatori, gli sponsor e i raccattapalle.