Sinner, la notizia che cambia tutto: ecco le ultime novità

Per il campione del tennis mondiale è arrivata una notizia che cambia le carte in tavole: i dettagli di quel che sta succedendo

Il caso Swiatek ha riacceso i riflettori (semmai si fossero spenti) sulla positività al doping di Jannik Sinner. La vicenda è nota con il Tas di Losanna che dovrà decidere se squalificare o meno il campione italiano, dopo il ricorso presentato dalla Wada rispetto all’assoluzione dell’Itia.

L’International Tennis Integrity Unit, agenzia che si occupa dei casi di doping del tennis, ha assolto il numero 1 al mondo, non riscontrando alcun dolo o negligenza nella sua condotta. Ora però in Svizzera il processo partirà da zero e non verrà semplicemente preso in considerazione quanto riscontrato dall’Itia dopo la positività a marzo.

Tutto da rifare per Sinner che dovrà presentare una memoria, così come farà la stessa Wada. Soltanto allora si potrà formare il collegio giudicante che sarà formato da tre persona: un giudice scelto dalla Wada, uno da Sinner ed un terzo, che avrà funzione di presidente, che dovrà essere scelto con un accordo tra le due parti oppure direttamente dal Tas di Losanna. Più indiscrezioni raccontano di una sentenza che arriverà dopo gli Australian Open, ma ora arriva un’ufficialità che cambia le carte in tavola.

Sinner, il Tas pubblica le date: quando ci sarà la sentenza

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha, infatti, pubblicato sul proprio sito le udienze che si terranno nelle prossime settimane.

Si tratta dei giudizi che ci saranno da qui al prossimo 11 febbraio 2025 e nell’elenco non compare quello che riguarda Sinner. Si tratterà quindi di attendere probabilmente oltre questa data per l’udienza sul caso del campione italiano che intanto si gode il relax e la vacanza dopo una stagione ricchissima di appuntamenti, trionfi e polemiche.

Le ultime che lo hanno riguardato sono nate dalla decisione dell’Itia sulla positività della Swiatek, sospesa per un mese. Una decisione che ha riattivato la vena polemica di Kyrgios che si è scagliato, in maniera netta, contro Sinner e la sua assoluzione. L’australiano ha parlato del tennis che è diventato “una barzelletta“, di uno sport ormai “bello cotto” ed ha rincarato la dose affermando che “basta dire che non lo sapevamo e nessuno viene punito più seriamente“. E per far capire che il riferimento fosse proprio all’italiano eccolo aggiungere: “Due numeri 1 – tirando in ballo sia Sinner che la Swiatek – falliscono un test antidoping e il risultato è questo: volete decidere anche quali giorni saltare?“