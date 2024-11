Sinner, la notizia è ufficiale: è appena finita

Il numero 1 al mondo ancora protagonista anche nel gossip: la notizia è diventata ufficiale, ora è davvero finita

Oggi pomeriggio ci sarà il debutto in Coppa Davis, ultimo traguardo di Jannik Sinner per il 2024: l’obiettivo è trascinare l’Italia alla vittoria della seconda insalatiera consecutiva, anche se di avversari di livello non ne mancano.

Gli azzurri però partono come ovvi favoriti, considerata la presenza del numero 1 al mondo e l’eliminazione della Spagna di Alcaraz per mano dell’Olanda. Sinner spera di continuare il suo periodo magico e contribuire al successo della Nazionale capitanata da Filippo Volandri, ma intanto resta protagonista assoluto anche dei gossip.

Quello più stuzzicante per i fan meno legati alle vicende di campo riguarda sicuramente la relazione con Anna Kalinskaya: i due sono usciti allo scoperto al Roland Garros, ma ora pare che le cose non stiano andando particolarmente bene. È così che la stampa, soprattutto quella russa, interpreta l’allontanamento social che c’è stato tra i due, con la tennista che ha smesso di seguire Sinner su Instagram.

Non solo realtà ‘virtuale’, ma anche quella reale: la Kalinskaya, dopo aver esultato per la vittoria del fidanzato agli Us Open, non era presente a Torino per le Atp Finals, ma si godeva le vacanze tra Mosca e Miami. Ora arriva un altro indizio sulla possibile rottura tra i due.

Sinner, niente Kalinskaya: ma a Torino c’era la Braccini

Anna Kalinskaya assente all’Inalpi Arena durante tutte le ATP Finals e assente anche nel discorso di ringraziamento di Sinner dopo il trionfo contro Fritz. Una scelta che ha fatto crescere ancora il più il gossip della fine della relazione tra i due, gossip arricchiti ora di un nuovo particolare.

Se la russa a Torino non si è vista, sugli spalti dell’impianto piemontese è stata invece notata la presenza di Maria Braccini, ex fidanzata di Sinner. In molti hanno raccontato che la modella, con la quale il numero 1 al mondo ha rotto circa un anno fa, era ad assistere al match dell’ex e qualcuno sostiene anche che i due si siano incrociati.

Soltanto la passione per il tennis ha spinto la Braccini ad essere presente alle ATP Finals o qualcosa di altro, magari un ritorno di fiamma? La domanda resta per ora senza risposta, come quelle che i fan hanno rivolto negli ultimi giorni su Instagram alla Kalinskaya. La russa ha scelto di disattivare i commenti, forse proprio per evitare di rispondere alla domanda fatidica: lei e Sinner sono ancora una coppia? Un interrogativo che, presto o tardi, troverà risposta.