Sinner, la storica battuta ha fatto il giro del mondo: e occhio al dettaglio

Il numero 1 al mondo protagonista anche lontano dal campo: il video della sua frase è diventata virale, le reazioni

Un fenomeno, in campo come fuori. Jannik Sinner ha conquistato tutti anche durante i SuperTennis Awards per la sua semplicità e simpatia anche con il microfono in mano.

Un vero spettacolo il numero 1 al mondo nel ‘duettare’ con l’amico-collega Matteo Berrettini, incalzati da Piero Chiambretti per un’intervista che ci ha messo pochissimo per diventare ultra-cliccata. Alcune battute hanno lasciato il segno, impiegando davvero poco tempo a diventare virali e a fare il giro del mondo.

Di esempi del genere la serata ne ha offerti tantissimi, ma un paio hanno veramente avuto un successo oltre ogni aspettativa. Merito del feeling che c’è tra i due tennisti, anche fuori dal campo, e della bravura di Piero Chiambretti che ha saputo sfruttare alcuni temi per strappare un sorriso.

Così ecco chiedere ai due campioni se gli sarebbe piaciuto rinascere nei panni dell’altro. La prima risposta è di Sinner, un sì convinto senza però spiegazioni. Quando il presentatore ha chiesto il motivo, ecco che l’altoatesino è scoppiato a ridere, lasciando capire che vorrebbe la bellezza dell’amico: “Ci siamo capiti – ha risposto con il sorriso Chiambretti – e siamo d’accordo“.

Giù risate anche quando Sinner ha detto che battere un amico è “sempre un dispiacere“, interrotto però da Berrettini: “Ma che ca*** stai a dì“.

Sinner e Berrettini, la battuta diventa virale: tifosi scatenati

Un botta e risposta molto divertente che sui social è diventato virale. Tantissimi i video circolati sulla serata dei SuperTennis Awards con Sinner e Berrettini protagonisti.

In tanti non hanno saputo resistere ed hanno immaginato un futuro anche fuori dal tennis, nel mondo dello spettacolo per i due. “Un duo comico e non lo sapevamo” scrive un utente su X ed un altro sottolinea: “Questo momento pazzesco – il riferimento è proprio ad una delle due battute –. Sto ancora ridendo“.

Così non manca chi li vede protagonisti di uno spettacolo: “Chiambretti è bravissimo ma Sinner e Berrettini sono due fenomeni anche fuori dal campo da tennis: a quando il primo tour nei teatri?“. Un’idea che piace anche ad un altro utente che invoca: “Date un programma comico al duo Berrettini/ Sinner“.

Se l’altoatesino ha appena detto no ad un’ospitata a Sanremo, c’è chi tra i tifosi invoca un futuro da comico insieme a Berrettini. Una coppia che ha fatto sognare l’Italtennis, regalando la seconda coppa Davis consecutiva, ma che potrebbe far sognare anche sopra un palco. I tifosi ne sono convinti.