L’accusa è di quelle pesantissime ed ancora una volta riguarda la vicenda di Jannik Sinner: hanno sbagliato tutto

Il ritorno di Jannik Sinner si avvicina e chissà se da maggio, quando l’italiano vedrà terminare la squalifica e potrà giocare nuovamente, la vicenda clostebol andrà definitivamente in archivio. Per il momento il mondo del tennis continua a girare intorno a questo caso: si parla costantemente dell’assenza del numero 1 al mondo, dei suoi tre mesi di sospensione, si giudica l’intera vicenda, magari anche senza conoscere approfonditamente tutti i documenti.

Insomma, il classico processo pubblico che vede Sinner sempre nel mirino: in tanti, tra colleghi e presunti esperti, lo hanno attaccato in questi mesi, anche senza arrivare alle feroci accuse di Kyrgios, tanti altri però hanno preso le sue difese. Le polemiche, anche dopo il patteggiamento, non sono mancate, mentre Sinner ha scelto il silenzio e gli amici per superare questo momento di difficoltà. Come detto chi si è schierato dalla sua parte non è mancato. L’ultimo a farlo è stato Rafa Nadal, autentica leggenda del tennis mondiale, che ha speso parole di grande apprezzamento nei confronti di Sinner e forse è stato uno dei pochi ad analizzare in maniera equilibrata l’intero caso.

In un’intervista al ‘Telegraph’, Rafa Nadal ha parlato di Jannik Sinner ed è partito da una constatazione che non ammette repliche: “È innocente“. Lo ha detto chiaramente lo spagnolo, ribadendo di essere convinto che “Jannik non abbia mai cercato di imbrogliare o di ottenere vantaggio sugli altri. Sono sicuro non solo che sia innocente, ma anche una persona onesta“.

Sinner, Nadal dalla sua parte: “Il caso è chiuso”

Nadal dalla parte di Sinner dunque anche quando dice che “se non sbaglio è uscito innocente dalla sentenza“, chiudendo di fatto qualunque spazio ai dubbi sull’integrità dell’italiano.

Dubbi non ne ha l’ex numero 1 al mondo: “Il caso per il tennis non è stato positivo, ma certe cose succedono, capitano gli incidenti. Io credo in Jannik, ma naturalmente non voglio mettere in dubbio la sentenza. Ci sono protocolli che tutti, durante la nostra carriera, abbiamo seguito”. Secondo Nadal, in dichiarazioni molto apprezzate sui social, “le autorità hanno avuto a disposizione tutte le informazioni, non come noi che spesso le abbiamo limitate e soggettive. Credo nella sentenza“. Una sentenza che mette fine alle polemiche: “Jannik ha accettato i tre mesi di sanzione e quindi il caso è chiuso“.