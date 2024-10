Sinner, l’attacco è clamoroso: “È ridicolo”

La vittoria contro Djokovic non chiude le polemiche su Sinner, l’attacco questa volta è clamoroso: gli danno del ridicolo

Settima vittoria di questo fantastico 2024: Jannik Sinner conferma di essere il miglior tennista del momento vincendo il Masters 1000 di Shanghai in finale contro Djokovic.

Il serbo è stato liquidato in due set, consentendo all’italiano di aggiudicarsi il trofeo numero 7 dell’anno, terzo ATP 1000 in stagione. Un ruolino di marcia straordinario, che assume ancora più valore se si pensa alle condizioni in cui è stato ottenuto. Sinner, infatti, ha dovuto fare i conti con il caso doping che lo ha coinvolto suo malgrado. Prima i mesi dell’incertezza, in attesa del verdetto dell’Itia, quindi le polemiche dopo che è stata stabilita la sua innocenza.

Ora il 23enne di San Candido deve fare i conti con un’altra attesa, quella per la decisione del Tas di Losanna a cui si è appellata la Wada contro la mancata squalifica del numero 1 al mondo. Non si sa ancora quando ci sarà la decisione, ma intanto divampa la polemica per il mancato stop di Sinner e a gettare benzina sul fuoco ci pensa, neanche a dirlo, Nick Kyrgios, ormai nemico giurato del tennista italiano.

Sinner, Kyrgios torna all’attacco: “Ridicolo”

Il 29enne australiano fin da quando è uscita la notizia della positività di Sinner e della sua mancata squalifica, non ha perso occasione di lanciare i suoi strali contro l’italiano.

Accuse su accuse, con l’ultimo attacco arrivato proprio dopo il successo contro Djokovic di Sinner. Kyrgios ha risposto ad un tweet in cui si criticava pesantemente Sinner, affermando che non dovrebbe avere la possibilità di giocare: “Ogni tennista battuto da Sinner deve aver pensato la stessa cosa: questo stro*** non dovrebbe giocare in questo momento“.

Un cinguettio che si è preso l’approvazione dell’australiano che ha anche aggiunto un commento: “È ridicolo”. Non torna sui suoi passi l’ex numero 13 al mondo che quest’anno ha scelto di tornare a giocare dopo due anni di pausa anche per problemi al ginocchio. Ora è pronto ad impugnare nuovamente la racchetta e sfidare Sinner, considerato che si è detto pronto a vincere uno Slam.

Sarà questa magari l’occasione perché Kyrgios e Sinner si affrontino per la prima volta faccia a faccia dopo le polemiche di queste settimane, con tanto di attacco anche alla Kalinskaya, attuale fidanzata dell’italiano ed ex dell’australiano. Per far sì che parlare sia il campo e non i social: il guanto di sfida è pronto ad essere lanciato, Kyrgios-Sinner potrebbe essere la sfida che chiude (o aumenta) la polemica.