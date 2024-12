Sinner, le lacrime dopo l’ultima notizia: cosa è successo

Mentre il numero 1 al mondo si gode gli ultimi giorni di riposo, Anna Kalinskaya mostra la sua tristezza per una notizia

Relax per Jannik Sinner a Montecarlo. Ancora qualche giorno di riposo per il numero 1 al mondo che si gode le meritate vacanze prima di riprendere la preparazione in vista della prossima stagione.

Tra qualche giorno il numero 1 al mondo volerà a Dubai per tornare ad allenarsi e prepararsi agli Australian Open, primo grande obiettivo del nuovo anno. Prima però c’è ancora tempo per qualche giorno di riposo, senza pensare alla racchetta e alle settimane dure che, causa ricorso della Wada, lo attendono. A Natale ha già annunciato l’intenzione di starsene in famiglia, non però con Anna Kalinskaya, quella che – almeno fino a qualche settimana fa – era la sua fidanzata.

I due non compaiono insieme ormai da qualche tempo e sui social si susseguono indizi sulla rottura. La coppia è ‘scoppiata’ l’opinione condivisa dai più, anche perché la russa non era presente agli ultimi trionfi di Sinner e non ha neanche pubblicato un messaggio di congratulazioni sui social. Social utilizzati però per aggiornare i fan sulle sue vacanze, con un velo di tristezza arrivato con una notizia di qualche giorno fa.

Sinner, la Kalinskaya in lacrime: ha ricevuto una brutta notizia

Anna Kalinskaya si sta godendo il riposo e le vacanze con gli amici e nelle scorse settimane è volata a Miami per trascorrere un po’ di tempo negli Stati Uniti all’insegna del relax e del divertimento.

Un’atmosfera rovinata però da una notizia non piacevole: la tennista Elena Vesnina, 38 anni, ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. La decisione della russa di ritirarsi e smettere l’attività ha fatto cadere un velo di malinconia nella vacanza della connazionale. La Kalinskaya ha voluto celebrare la sua ormai ex collega con una storia su Instagram.

La fresca 26enne ha condiviso un video in cui la Vesnina riceve un’ovazione in campo ed ha accompagnato le immagini con due emoticon: un cuore e una faccina che piange. Una pubblicazione con la quale la Kalinskaya ha omaggiato la sua connazionale e ha fatto sapere di essere triste per non poterla più vedere in campo.

Momento di malinconia passeggero sicuramente, visto che la russa ha poi condiviso altre storie in cui mostra gli auguri ricevuti per il suo ventiseiesimo compleanno. Un compleanno trascorso senza Sinner per una storia che sembrerebbe – anche se non ci sono ancora conferme ufficiali – il passato per i due tennisti.