Novità in vista per Jannik Sinner e il suo ritorno in campo: cambia tutto in poche ore, ecco cosa è successo

Ormai ci siamo: Jannik Sinner domenica pomeriggio è sbarcato a Roma e ieri ha svolto il suo primo allenamento aperto al pubblico. L’attesa è finita e gli appassionati hanno potuto tributare il loro caloroso benvenuto al numero 1 al mondo.

Archiviata finalmente la squalifica di tre mesi per la vicenda clostebol, il campione altoatesino nel weekend debutterà al Masters 1000 di Roma e proverà a togliersi di dosso la ruggine di novanta giorni senza tennis. Lo farà accolto dal calore della Capitale, con appassionati giunti da ogni parte d’Italia e del mondo per poter guardare dal vivo il miglior tennista del momento.

Ovviamente Sinner catalizzerà l’attenzione delle due settimane degli Internazionali e la sua presenza, ma in generale la presenza di tutto il gotha del tennis, modificherà fino al 18 maggio anche la viabilità nella Capitale. Il Comune ha già provveduto ad attivare il piano traffico che andrà avanti fino al 18 maggio, con la presenza anche di una Navetta per collegare la Stagione Termini con il Foto Italico, provando così ad alleggerire il traffico.

Sinner a Roma, cambia la viabilità per gli Internazionali

Roma è pronta agli Internazionali di tennis ed è pronta soprattutto alla presenza di Jannik Sinner. In attesa di capire quando debutterà il numero 1 al mondo, tra sabato e domenica, nella Capitale è già operativo il piano traffico che andrà avanti fino al 18 maggio.

Tra le novità previste a partire da domani e fino al termine del torneo, il divieto di sosta sul lungotevere Maresciallo Cadorna. Divieto di sosta già presente invece in; piazzale Maresciallo Diaz; piazza Lauro de Bosis; piazzale della Farnesina; viale della Macchia della Farnesina e viale di Tor di Quinto. C’è da mettere in conto nelle due settimane di Internazionali la possibilità di problemi di circolazione nell’area circostante.

Per questo è stato attivato, come detto, un servizio di navette tra Termini e il Foro Italico che partirà alle ore 9 e terminerà alle 20 con partenze ogni venti minuti. Un piano già in vigore in larga parte con la Capitale che si prepara a ricevere un importante afflusso di appassionati di tennis. Tutti a Roma, con Sinner come protagonista più attesa. E per i suoi tifosi e tutti gli italiani amanti nella racchetta con la speranza di vederlo tornare sempre da vincente.