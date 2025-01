L’immagine postata dal tennista italiano spiazza i suoi tifosi: c’è un aspetto importante che lo fa sentire meglio

Buona la prima per Jannik Sinner. Il campione italiano inizia l’anno come aveva chiuso quello precedente: vincendo. Il numero 1 al mondo si libera in due set (6-4, 7-6) di Alexei Popyrin, numero 25 del ranking.

Si trattava di un match di esibizione previsto nell’Opening Week, una serie di incontri di beneficenza che precedono l’inizio degli Australian Open, ma le indicazioni tratte da Sinner sono sicuramente positive. Il 23enne ha dimostrato di essere già in palla e il modo in cui ha liquidato l’australiano ha dato segnali incoraggianti in vista del primo impegno ufficiale dell’anno: difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Melbourne.

Riuscirci non sarà facile perché i rivali sono pronti a spodestarlo, partendo dal più accreditato Carlos Alcaraz, passando per l’intramontabile Djokovic e arrivando a chi aspira ad insediarsi al vertice del tennis come Zverev. Per questo Sinner ha curato ogni dettaglio della preparazione, anche gli aspetti non prettamente connessi al campo. C’è da curare il fisico, ma anche la testa ha la sua importanza – e proprio l’italiano lo ha dimostrato lo scorso anno – ed è così che il campione di San Candido non tralascia neanche un piccolo particolare.

Sinner, svela il suo hobby prima del debutto

A dimostrarlo ci sono le foto che Sinner ha pubblicato sui social poche ore prima del debutto contro Popyrin.

L’italiano ha postato su Instagram una serie di scatti in cui è impegnato a giocare a burraco con il suo team. Foto in cui Sinner appare sereno e rilassato, si lascia andare anche a sorrisi proprio a dimostrazione del clima che si respira nel suo staff. “A volte cose semplici come giocare a carte possono farti sentire meglio” la frase scelta per accompagnare le immagini e che racchiude il suo pensiero.

Non soltanto un team che lavora bene sul campo, ma anche una squadra che si trova bene fuori, a cui piace stare insieme, lavorare e divertirsi tutti insieme. Anche questo c’è dietro il successo di Jannik Sinner, anche questo aspetto è fondamentale per continuare a collezionare vittorie. Quello che il 23enne vuole fare sul campo, magari ripartendo proprio dal bis agli Australian Open, ma che sa fare anche lontano dalla rete. L’ultima foto, infatti, lo mostra mentre esulta sorridendo, lasciando intendere di sapersela cavare anche a burraco. Perché vincere è un’abitudine che Sinner non ha alcuna intenzione di togliersi.