Ancora una volta polemiche attorno alla figura di Jannik Sinner ed è sempre il caso clostebol a far discutere: l’ultima novità

Manca poco alla fine, eppure non si parla d’altro. Jannik Sinner ha già ripreso ad allenarsi in maniera ufficiale, tra poco più di due settimane tornerà in campo nel torneo di Roma, eppure il caso clostebol non lo abbandona ancora.

Dovrà conviverci ancora un po’ il numero 1 al mondo, sperando che poi con il suo ritorno in campo, l’argomento finisca finalmente in soffitta. Intanto però deve fare i conti con accuse e polemiche, dichiarazioni al vetriolo. Un esempio arriva da Federica Pellegrini che ha attaccato le istituzioni tennistiche dicendo che Sinner è stato trattato in maniera diversa rispetto gli altri. Parole che hanno sollevato un polverone, con l’ex nuotatrice finita anche nel mirino dei fan più accaniti del tennista che sui social sono anche andati un po’ oltre con le risposte.

Ma non solo la Pellegrini: le ultime dichiarazioni sulla squalifica di Sinner ad aver fatto polemica è quella di Serena Williams, una vera leggenda del mondo del tennis, ex atleta in grado di vincere 23 Slam e di dominare per anni la scena mondiale. Ebbene, in un’intervista rilasciata a ‘Time’, l’americana ha usato parole molto dure su Jannik Sinner e soprattutto sulla decisione di squalificarlo per tre mesi.

Sinner, Serena Williams: “A me avrebbero tolto il Grande Slam”

Nel corso dell’intervista, Serena Williams ha parlato molto di Sinner e del suo caso. Ha elogiato il tennista italiano definendolo “una personalità fantastica” e aggiungendo: “Amo come gioca, è un grande di questo sport“.

Poi però è andata all’attacco: “Se l’avessi fatto io (il riferimento è alla positività al clostebol, ndr), avrei avuto 20 anni. Siamo onesti. Mi avrebbero tolto i titoli del Grande Slam“. Parole durissime alle quale la Williams aggiunge anche altre, tirando in ballo la Sharapova, ex tennista russa squalificata per doping nel 2016 per due anni, sanzione poi ridotta a 15 mesi in appello, per una infrazione involontaria.

“Non posso fare a meno di pensare a Maria – ha affermato Serena Williams –. Non posso fare a meno di provare compassione per lei“. Un giudizio che ha alimentato ulteriormente le polemiche intorno alla figura di Sinner che spera, prima o poi, di essere al centro della cronaca soltanto per le sue vittorie (o sconfitte) in campo e non per questo caso di cui ormai si parla da quasi un anno.