Sinner re di Wimbledon. Batte 3-1 il fenomeno Alcaraz in quattro spettacolari set. Jannik nella storia: è il primo italiano a trionfare nel tempio inglese. Alle 20.31 entra a premiarlo la principessa Kate. Ovazioni.

Alcaraz elogia Jannik ai microfoni di Wimbledon ricordando l’amicizia che intercorre tra loro è sottolineando la presenza del re di Spagna a cui rivolge tutto il suo onore.

Poi prende la parola Sinner davanti alla principessa. Saluta e ringrazia tutti in primis l’amico Carlos. E poi come al solito ringrazia i genitori e il fratello.

Aggiunge: “Sono grato per essere in salute. Sono molto contento, ho servito molto bene, ogni momento è stato cruciale”.

E poi si rallegra per essere stato nominato membro onorario del club inglese. Riceve anche l’applauso del principe William.

PARTITA SPETTACOLARE DI SINNER

Partita iniziata nel sole alle 17.20. Primo set subito spettacolare. Dopo 24’ Sinner è in vantaggio 4–2. Ma Alcaraz inventa fiammate e colpi strepitosi e in 44 minuti chiude il set 6-4. Secondo set: dopo 11 minuti Jannik conduce 2-0 ma Carlos rimedia immediatamente:2-1. Sinner alza il ritmo e va di nuovo sul 4-2; poi cicca il 5-2 e Aalcaraz si aggiudica il game. Ma Jannik allunga: 5-3. Alcaraz con tre ace rimane attaccato al set ma Sinner col servizio e traiettorie impossibili chiude 6-4. Terzo set: stavolta parte meglio lo spagnolo,va sul 2-1. Dopo 19’ e’ 2-2. Poi 3-2 per Carlos. Inizia la terza ora ed è 3-3. Col 13esimo ace il murciano si porta in vantaggio. Ma Sinner pareggia subito:4-4, poi trova il sorpasso (5-4). E chiude il set ancora 6-4.

QUARTO SET DECISIVO PER SINNER

Inizia dopo 2 ore e 23 minuti di gioco con un 1-1 che testimonia il perfetto equilibrio. Ma Sinner firma il sorpasso con un lungolinea da cineteca. Sull’abbrivio allunga (3-1). Dopo 29’ Sinner conquista il 4-2 ma perde il successivo. Rimedia immediatamente (5-3). Ma Carlos accorcia:5-4. Sinner al servizio. Inizia la terza ora. Tre match point per Sinner, gli basta il secondo e ribalta il Roland Garros e chiude 6-4.

IL CAMMINO DEI FINALISTI

Alcaraz e Sinner hanno conquistato la finale con 6 partite vincenti ma con un tempo complessivo diverso. Carlos ha giocato 16 ore e 28 minuti, Jannik 11 ore e 45 minuti. Alcaraz in sei partite ha preso cinque set di cui due al primo turno con uno straordinario Fabio Fognini. Sinner ha invece perso solo due set agli ottavi contro il bulgaro Dimitrov, poi ritirato per infortunio. E’ stato questo il secondo match più lungo: 2h08. Ai quarti contro lo statunitense Shelton, battuto in tre set, ha impiegato 2h19’. In semifinal con Djokovic se l’è cavata in 1h55’, sette minuti in più del match d’esordio con Nardi piegato in 1h48’ con tre limpido set (6-4, 6-3, 6-0).

Poi ha affrontato Vukic e Martinez, pratiche sbrigate in meno di due ore. Alcaraz, si diceva, ha tribolato dí piu. Dopo Fognini ha affrontato il britannico Tarbet, il tedesco Struff e agli ottavi il russo Rublev. Tre match che ha risolto in oltre 2 ore. Più combattuta la semifinale con lo statunitense Taylor Fritz battuto dopo 2h49” e 4 set adrenalinici.

I PRECEDENTI

Sinner è Alcaraz si sono incontrati 12 volte: Jannik ha vinto 4 volte, Carlos 8. Sinner si è imposto agli ottavi di Wimbledon nel 2022, l’anno dopo a Miami, nel 2024 al Masters 1000 Indian Wells e nella semifinale al Roland Garros. Nei 2 più recenti incontri ( finali a Roma e Parigi) ha vinto lo spagnolo. Curiosità: il re di Wimbledon si porta a casa 3 milioni e mezzo di euro, chi perde ne incassa la metà. Altra curiosità: Carlos è un tifoso sfegatato del Real Madrid mentre la cuore di Jannik batte per il Milan.