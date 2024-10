Sinner, nuova clamorosa rivelazione: cosa è successo

Arriva una nuova indiscrezione che riguarda Jannik Sinner: la nuova rivelazione fa scalpore, tutti i dettagli

Si riparte. Ancora pochi giorni e Jannik Sinner tornerà in campo. Ad aspettarlo c’è il Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 prima delle ATP Finals e del final eight di Coppa Davis.

Tre appuntamenti ai quali l’italiano tiene molto e che spera possano essere la chiusura perfetta per una stagione da sogno. Due Slam vinti, tre Masters 1000, un ATP 500, senza dimenticare la Six Kings Slam: il ricco bottino che il campione di San Candido spera di poter arricchire ulteriormente negli ultimi impegni del 2024.

Impegni che non vedranno protagonista però la sua fidanzata, Anna Kalinskaya, che ha annunciato la fine della sua stagione. La russa, eliminata ai quarti di finale del torneo di Ningbo, è scoppiata in lacrime, dimostrando di vivere un momento particolarmente stressante della sua vita. Così ha deciso di concedersi un po’ di relax e ha messo fine alla stagione per prepararsi al meglio al 2025. La decisione è stata annunciata in un vlog postato da Daria Kasatkina, in cui le due tenniste chiacchieravano durante l’evento Ace The Night.

Sinner, niente romanticismo per Kalinskaya: la frase diventa virale

Anna Kalinskaya risponde a qualche domanda della Kasatkina e la sua frase impiega poco tempo a diventare virale. Perché, oltre ad aver chiuso la sua stagione, la 25enne russa ha anche affermato di aver bisogno di staccare la spina e di non essere in un periodo romantico.

Proprio quest’ultima frase ha fatto immediatamente pensare a Jannik Sinner, con il quale ormai da qualche mese ha una relazione. Inevitabile pensare al rapporto tra i due, anche se in realtà il tennista italiano c’entra davvero poco con il momento no della Kalinskaya. La russa sta attraversando quello che viene chiamato ‘Autumn Blues’, un periodo di tristezza che arriva con l’accorciarsi delle giornate.

Momento passeggero, che nulla ha a che fare con il famoso fidanzato con il quale ha condiviso le gioie sul campo da tennis e le preoccupazioni per il caso doping. Il rapporto tra i due va a gonfie vele, anche se sia Sinner che la Kalinskaya hanno smentito la proposta di matrimonio. Per l’anello c’è tempo, magari quando sarà passato il periodo di tristezza e dopo essersi goduti un meritato riposo al termine di una stagione estenuante che ha visto la russa salire fino al 12esimo posto nella classifica WTA, suo best ranking di sempre. Un risultato da festeggiare scacciando via la malinconia e godendosi le vacanze