Jannik Sinner sta vivendo un momento straordinario nella sua carriera tennistica. Dopo aver conquistato il titolo di Wimbledon 2025, diventando il primo italiano nella storia a riuscirci, il giovane altoatesino punta ora a un obiettivo ancora più ambizioso: completare il Career Grand Slam. Questo traguardo consiste nel vincere almeno una volta ciascuno dei quattro tornei del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open – nel corso della propria carriera.

Sinner ha già messo in bacheca tre di questi prestigiosi titoli: gli Australian Open nel 2024 e nel 2025, lo US Open nel 2024 e, appunto, Wimbledon nel 2025. All’appello manca solo il Roland Garros, sfuggito quest’anno in finale contro Carlos Alcaraz.

La sfida con Alcaraz e l’élite del tennis

Carlos Alcaraz, l’altro astro nascente del tennis mondiale, è anch’egli in corsa per il Career Grand Slam. Il talento spagnolo ha già vinto tre dei quattro tornei major, ma gli manca la vittoria agli Australian Open per completare l’impresa. La rivalità tra Sinner e Alcaraz si sta rivelando una delle più avvincenti degli ultimi anni, alimentando l’interesse di appassionati e addetti ai lavori.

Finora, soltanto otto tennisti nella storia del tennis sono riusciti a completare il Career Grand Slam, tra cui leggende come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Entrare in questo esclusivo club significherebbe consacrare definitivamente la carriera di Sinner, che, a soli 24 anni, ha già riscritto diverse pagine del tennis italiano e internazionale.