Sinner rinuncia alle Olimpiadi di Parigi: “Ho la tonsillite, è una delusione grandissima”

Jannik Sinner ha ufficialmente rinunciato alla partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tennista italiano ha condiviso la notizia con i suoi fan tramite un post sul suo profilo Instagram. Nella sua dichiarazione, Sinner ha espresso il suo dispiacere e la sua delusione per non poter prendere parte ai Giochi Olimpici, che erano uno dei suoi principali obiettivi stagionali.

Problemi di salute: la diagnosi e il riposo

Sinner ha spiegato che la decisione di non partecipare ai Giochi è stata influenzata da problemi di salute emersi dopo una settimana di allenamenti sulla terra battuta. Il tennista ha iniziato a sentirsi male e, dopo un paio di giorni di riposo, ha consultato un medico che ha diagnosticato una tonsillite. Il medico ha fortemente sconsigliato a Sinner di giocare, costringendolo a rinunciare alla competizione.

Nel suo messaggio, Sinner ha manifestato il suo rammarico per non poter partecipare a un evento così significativo, sottolineando quanto fosse importante per lui rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Parigi. Nonostante la delusione, Sinner ha voluto fare i suoi migliori auguri agli altri atleti italiani e ha dichiarato il suo supporto per la squadra azzurra.

Il futuro e l’obiettivo di rientrare

Nonostante questa battuta d’arresto, Sinner rimane ottimista per il futuro e continuerà a lavorare sulla sua forma fisica e sul recupero. Il tennista italiano si concentrerà ora sul recupero dalla tonsillite e sulle prossime competizioni, con la speranza di tornare presto in forma e pronto per le future sfide sul circuito ATP.