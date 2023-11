Sinner si ritira a Parigi Bercy dopo il match in notturna. E’ polemica sugli orari

Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi Bercy. Troppo poco il tempo per recuperare dalla fatica del match di stanotte, finito alle 2.37 della scorsa notte. Oggi avrebbe dovuto giocare alle 17 contro Alex de Minaur negli ottavi di finale.

Sinner si ritira a Parigi Bercy

E così è scoppiata la polemica sugli orari e la programmazione dei match serali. “Da un lato spiace molto, perché sarebbe stato importante averlo oggi in campo, dall’altro sono contento perché vuol dire che forse qualcuno aprirà gli occhi e capirà di aver commesso un’ingiustizia sportiva” ha commentato Paolo Bertolucci, e Adriano Panatta gli ha dato man forte: “Ha ragione Sinner non si può giocare alle 2.30 di notte. Devono cambiare, non è la prima volta che succede. Sono orari che non esistono perché sbilancia il metabolismo”.

Anche lo staff di Sinner non è contento, come dimostra la storia postata su Instagram da Darren Cahill: “2:45 AM, felice per la vittoria di Jannik, ma non c’è nessuna attenzione per il benessere dei giocatori col programma di Parigi”.

Polemica sugli orari del torneo

La vicenda ha portato molti a solidarizzare con Jannik Sinner. Tra loro anche l’ex numero 2 al mondo Casper Ruud, che si è sarcasticamente complimentato con l’ATP Tour: “Bravi, bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a recuperare ed essere il più pronto possibile, quando ha terminato la sua partita precedente alle 2:37 di questa mattina. 14,5 ore per recuperare.. che barzelletta”.