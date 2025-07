Sinner in semifinale a Wimbledon! Ha travolto lo statunitense Ben Schelton n.10 ATP in tre set (7-6, 6-4, 6-4) e venerdì se la vedrà con Djokovic che a sua volta ha superato l’ottimo Cobolli in quattro set (6-7, 6-2, 7-5, 6-4). Jannik ha centrato l’ennesimo record: è il primo italiano ha conquistare per due volte la semifinale a Londra. Di più: è in semifinale per il quarto Slam consecutivo onorando così il colpo di fortuna avuto contro Dimitrov e cancellando nel contempo le paure che il suo Wimbledon fosse finito per un gomito dolorante. Tutto sistemato: il bombardiere americano con 7 ace e l’89% dei punti vinti con la prima; il gomito riparato con un tutore. Dunque Sinner ritrovato anche sul morale. Lui stesso a fine match ha detto: ”Mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo: quando sei giovane non ti abitui mai a questi grandi stadi, sarà ancora una volta speciale”.

Terzo incrocio a Londra con Nole

Sinner e Djokovic si sono incontrati a Londra una prima volta ai quarti di finale del 2022. Allora si è imposto il serbo dopo essere stato sotto di due set. La rivalità prosegue con lo scontro n.10 di venerdì. I precedenti dicono 5-4 per l’azzurro che quest’anno l’ha fermato già in semifinale al Roland Garros. C’è poi la striscia vincente a favore di Jannik: dai famosi tre match point in Coppa Davis, Sinner ha vinto 4 volte su 4 contro Djokovic. Ma Nole si è aggiudicato a Londra i 2 match precedenti. Ora Jannik è alla prova di maturità sull’erba di Wimbledon dove Novak ha trionfato 7 volte. È comunque il caso di ricordare che Sinner ha raggiunto la settima semifinale Slam in carriera eguagliando campioni come Agassi, Becker, Courrier, Djokovic, Federer, Laver, Lendl, McEnroe, Murray, Nadal e Roche.

Cobolli out a testa alta

Il romano Flavio Cobolli è uscito da Wimbledon dopo una partita giocata con personalità sul Centrale davanti alla regina Camilla. Djokovic lo ha elogiato: ”Questo Cobolli sarà presto in top 10”. Lunedì prossimo comunque il romano, per la prima volta in carriera, sarà tra i primi 20 del ranking ATP. A fine match Flavio ha detto: ”Sono orgoglioso, Djokovic è il più forte di sempre, e sono riuscito a dimostrare di poter stare su questo palcoscenico”. Certo, è sfumato il derby storico con Sinner ma per questo c’è tempo.