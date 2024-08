Sinner, rivelazione choc: ecco quanto ha preso

Il successo di Sinner a Cincinnati ha chiuso in maniera definitiva le polemica ed ora arriva la rivelazione: cifre da capogiro.

Provate a criticarlo adesso. Jannik Sinner ha zittito le polemiche a modo suo: vincendo. Lo ha fatto a Cincinnati, battendo in finale Tiafoe in due set e portando a casa il quinto titolo dell’anno. Non un titolo qualsiasi, perché si trattava di un ATP 1000, uno dei tornei più importanti eccezion fatta per i quattro Slam. Un successo arrivato in condizioni non perfette, come ha dichiarato lo stesso Sinner, preoccupato per il fastidio all’anca che da Montreal tiene tutti con il fiato sospeso.

Un fastidio che dovrebbe essere diverso da quello accusato in primavera, quando fu costretto a saltare gli Internazionali d’Italia proprio per questo motivo. In attesa degli accertamenti che chiariranno l’entità del problema fisico, Sinner lancia un bel segnale in vista degli Us Open, prendendosi il ruolo di favorito d’obbligo insieme a Alcaraz e Djokovic.

Spagnolo e serbo sono ancora i suoi rivali più accreditati, anche se hanno perso la possibilità di superarlo nel ranking ATP agli Us Open: punti alla mano, infatti, Sinner non è raggiungibile anche se a New York dovesse andare malissimo. Questo grazie ai mille punti conquistati a Cincinnati che hanno portato all’altoatesino anche un importante guadagno economico.

Sinner, quanto ha incassato a Cincinnati

La vittoria al Masters 1000 americano ha consentito a Sinner di aumentare ulteriormente il proprio bottino per il 2024. Un bottino già ragguardevole quello incassato quest’anno e che ora ha superato i sei milioni di euro. Già perché il successo di Cincinnati ha portato al tennista italiano non soltanto mille punti nel ranking ATP, ma anche una cifra pari a 950mila euro.

Il montepremi per il vincitore del torneo era, infatti, di un milione e 500 mila dollari. Grazie a questo trionfo, il numero 1 al mondo ha visto crescere l’incasso del 2024 a oltre sei milioni e mezzo di euro, un bottino ragguardevole e che potrebbe essere ulteriormente incrementato nei prossimi mesi.

Gli Us Open infatti garantiscono al vincitore quasi 3,3 milioni di euro, con il finalista che porterà a casa 1,6 milioni di euro. Cifre ragguardevoli che potrebbero finire nelle tasche di Sinner, uno dei favoriti alla vittoria dello Slam americano. Uno Slam che non potrà vedere scossoni al vertice del ranking ATP, come già anticipato. Con i suoi 9760 punti Sinner è al riparo da qualsiasi insidia visto che Djokovic è a quota 7460 e Alcaraz a 7360. Nessuno dei due, pur vincendo, potrà superare l’italiano che intanto si gode i frutti del suo ennesimo successo.