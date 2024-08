Sinner, spunta un nuovo giallo dopo il caos: ecco cosa è successo

Per Jannik Sinner è un momento complicato ed ora spunta un nuovo giallo che lo vede protagonista: cosa è successo.

Trovare pace per Jannik Sinner non è possibile, almeno non in questo particolare momento. Gioie e dolori dell’essere il numero 1 al mondo in uno sport popolare come il tennis: la felicità, inevitabile, per essere tra i migliori del momento. Il fastidio di essere sempre al centro dell’attenzione, sempre nel mirino della critica. L’altoatesino l’ha scoperto presto sulla propria pelle.

Prima le polemiche per la mancata partecipazione alle Olimpiadi, quindi le perplessità sul suo ritorno in campo a Montreal, infine il caso clostebol con la positività al doping e la sentenza dell’Itia che lo ha dichiarato innocente. Ma c‘è ancora un altro caso ad agitare la vigilia degli Us Open per il 23enne tennista italiano. Già nella conferenza alla vigilia dell’inizio del torneo, Sinner ha chiarito che non approccia a questo torneo nelle migliori condizioni, sia fisiche che mentali.

Come se non bastasse, ecco spuntare un altro ‘giallo’ per il campione di San Candido che tira in ballo Anna Kalinskaya quella che, fino ad annuncio contrario, è la sua fidanzata. Peccato però che i due dalla vacanza in Sardegna, anche quella motivo di polemiche e discussioni, non si sono più mostrati insieme.

Sinner, rottura con Anna Kalinskaya? Aumentano i dubbi

Già nelle settimane passate si era parlato di un giallo social relativo ad Anna Kalinskaya, con la russa che sembrava avesse smesso di seguire Sinner su Instagram.

In campo si è ritirata a Montreal e non è andata oltre i sedicesimi di finale a Cincinnati, mentre sui social la sua presenza è sempre più sporadica. Ma è soprattutto l’assenza di qualsiasi riferimento a Sinner negli ultimi giorni ad alimentare i dubbi sulla loro relazione.

Che sia tutto finito? Ipotesi che potrebbe essere veritiera, anche se non è l’unica credibile su quanto sta accadendo tra il numero 1 al mondo e la Kalinskaya. Già quando Sinner ha ufficializzato la loro relazione, ha spiegato che non aveva voglia di viverla in pubblico e che preferiva maggior riservatezza. Potrebbe essere proprio questa alla base della ‘scomparsa’ dalla scena mediata della tennista russa, un tentativo per far abbassare l’attenzione mediatica dopo il tanto clamore suscitato dalle vacanze vissute insieme in Sardegna.