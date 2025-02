Ancora una volta Jannik Sinner protagonista di alcune dichiarazioni che faranno discutere: la teoria è assurda, coinvolto anche Alcaraz

Sinner e Alcaraz, Alcaraz e Sinner. Ci sono pochi dubbi sul fatto che saranno proprio loro due i dominatori quasi incontrastati del tennis mondiale nei prossimi anni.

Lo scorso anno si sono divisi in maniera equa gli slam: due per lo spagnolo, altrettanti per l’italiano che ha iniziato questa stagione portando a casa il primo Major dell’anno, gli Australian Open. Difficile immaginare un tennista in grado di rompere questo dominio, anche perché Djokovic si sta avviando alla fine della sua carriera e gli altri giovani al vertice del ranking hanno evidenziato limiti notevoli se paragonati a Sinner e Alcaraz.

Certo, c’è la spada di Damocle della sentenza del Tas di Losanna che pende sul futuro del campione italiano: una squalifica potrebbe stravolgere tutto, lasciando via libera ad Alcaraz oppure favorendo l’emergere di qualche altro tennista. Questa però è ancora soltanto un’ipotesi che in Italia tutti sperano resti tale e non diventi realtà. La realtà, invece, è che Alcaraz e Sinner stanno già monopolizzando il tennis e al riguardo arriva anche la teoria di Miguel Diaz Roman, il presidente della Real Federación Española de Tenis.

Sinner e Alcaraz, Roman: “Sarà sfida solo tra loro due”

Il numero 1 della Federtennis spagnola ha le idee chiare su quel che accadrà al vertice del tennis nei prossimi anni.

Parlando in occasione della finale del Tenerife Challenger 1 ha detto la sua su Alcaraz e Sinner: “Nei prossimi anni sarà sempre una sfida tra loro due. L’attesa per i loro incontri – le sue dichiarazioni – sarà un grande beneficio per il tennis. Il 2024 è già stato incredibile, con tanti titoli vinti da entrambi, ma sono ancora giovanissimi e resteranno nell’élite mondiale per molto tempo“.

La sentenza dunque è netta con il presidente della Federazione spagnola che è convinto che i prossimi anni del movimento tennistico saranno caratterizzati da una sorta di duopolio: Sinner da un lato, Alcaraz dall’altro con poche speranze per gli altri di emergere. Andrà realmente così? Impossibile avere certezze oggi, considerato che nello sport basta poco per cambiare un’intera carriera. Di certo qualche giovane che potrebbe insidiare i due campioni si intravede all’orizzonte, come il portoghese Fonseca, ma in attesa che esploda, ci possiamo godere ancora le vittorie del nostro campione e la rivalità con Alcaraz che richiama quelle ‘storiche’ del tennis, come tra Nadal e Federer.