Ci siamo. Nella notte italiana Sinner tornerà in campo contro il talentuoso francese Atmane nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati.

È la prima volta in carriera che Jannik e Terence si affrontano; particolare che aggiunge un pizzico di curiosità e interesse alla sfida odierna.

Sinner è giunto in semifinale dopo aver superato nettamente il colombiano Galan e messo alle corde il canadese Diallo, il francese Adrian Mannarino e l’altro canadese Auger-Aliassime. Nessuna sorpresa. L’azzurro ha ampiamente rispettato i pronostici.

ATMANE, LA SORPRESA DI CINCINNATI

Diciamo la verità: nessuno si aspettava che il reuccio transalpino, numero 136 del ranking mondiale, infilasse un percorso netto così altisonante. Oltretutto proveniva dalle qualificazioni e mai in passato era andato oltre il primo turno; tra l’altro si è presentato sul cemento statunitense senza uno sponsor a sostegno.

Ma il 23 enne di Boulogne-sur-Mer (estremo nord della Francia) non ha fatto una piega e ha messo sotto fior di tennisti; ha demolito il coetaneo danese Rune dopo aver battuto al turno precedente niente meno che Taylor Fritz.

Di qui la curiosità degli addetti ai lavori che hanno parlato molto della sua intelligenza; Terence ha un quoziente intellettivo di 158, nettamente sopra la media. Quanto al suo talento se ne è parlato poco anche perché il francese ha un bilancio stagionale di 1 vittoria e 4 sconfitte nei Main trawn del circuito maggiore.

Ha frantumato il danese che ha ceduto in appena 1h13’. Atmane ha esibito un repertorio che ci ha riportato ai grandi francesi di un tempo. Il transalpino e’ uno che sa il fatto suo ed ha colpi capaci di esaltare il pubblico. Tuttavia lui per primo è rimasto incredulo per la vittoria sul danese.

Ha detto: “Non credo che le parole possano descrivere come mi sento in questo momento. È tutto davvero pazzesco, non riesco a crederci. Giocherò la semifinale contro il n.1 del mondo. Cosa significa questo per me? Significa un sacco di soldi, qualcosa che sarà molto utile per la mia carriera”. Dal prossimo aggiornamento del ranking volerà almeno al n.69.

SINNER CERCA LA SECONDA FINALE

Nella notte italiana ( il match non comincerà prima delle 21.30) Jannik è alla caccia della seconda finale consecutiva in Ohio, la quarta nel 2025. Il match Sinner-Atmane sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport; ma il match sarà anche visibile in streaming su Sky Go, Now, Tennis Tv.

GLI ALTRI AZZURRI

Bene Jasmine Paolini che ha battuto in 3 set la Gauff. Bene in coppia anche con la Errani con cui ha conquistato un altro posto in semifinale.

Nel doppio maschile sono stati eliminati Simone Bollelli e Andrea Vavassori mentre la coppia Musetti-Sonego è già in semifinale avendo battuto la coppia austriaco-portoghese (Cabral-Miedler) con il punteggio di 6-4,3-6,10-6.