Per Jannik Sinner Roma può rivelarsi una delusione: i tifosi sono spaventati da quanto potrebbe accadere, fuori subito

L’entusiasmo è alle stelle a Roma per il ritorno in campo di Jannik Sinner. La data cerchiata in rosso è quella di sabato 10 maggio quando il numero 1 al mondo farà il suo debutto al Masters 1000, partendo dal secondo turno.

Un debutto atteso dopo tre mesi di sospensione, con un carico di aspettative forse eccessivo per chi, nonostante sia attualmente il miglior tennista in circolazione, comunque è stato novanta giorni senza un match ufficiale. Non sarà facile ritrovare subito il ritmo partita, è impensabile vedere un Sinner subito dominante come era prima della squalifica, anche se la speranza di tutti gli appassionati, soprattutto quelli italiani, è di ritrovare il 23enne capace di annientare gli avversari come è stato fino all’Australian Open.

Difficile fare previsioni sul torneo che farà Sinner, ma c’è anche chi crede che l’ideale sarebbe non arrivare fino in fondo a Roma, per evitare di sovraccaricare un fisico che è stato fermo a lungo e quindi di andare a condizionare poi le prestazioni al Roland Garros, secondo Slam dell’anno.

Sinner, Puppo: “Uscire dopo 2-3 partite non sarebbe un dramma”

A parlare proprio di questo è Dario Puppo nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione che va in onda sul canale Youtube di Oa Sport.

Ci si sofferma su Sinner e su quel che potrà fare a Roma dopo tre mesi di inattività, almeno a livello ufficiale. “Se vogliamo proiettarci al Roland Garros – le dichiarazioni del telecronista -, anche perdere a Roma dopo due-tre turni non sarebbe un dramma. L’obiettivo è quello di Parigi“. L’altoatesino potrebbe dunque anche ‘sacrificare’ in un certo senso il torneo di casa per proiettarsi poi al secondo Slam dell’anno.

Soltanto una ipotesi, anche se c’è un altro aspetto che potrebbe favorire invece Sinner e portarlo avanti anche a Roma: “La situazione di equilibrio del circuito è favorevole per il suo rientro – spiega Puppo –. Il combined aiuta Sinner, perché gli darà la possibilità di avere spazio tra una partita e l’altra“. Insomma, ritmi non serrati che potrebbero agevolare il ritorno in condizione del campione di San Candido.

Un Sinner che intanto si gode con il sorriso il bagno di folla, aspetta il debutto e spera: di poter riprendere da dove aveva lasciato, vincendo tutto o quasi e lasciando soltanto le briciole agli avversari.