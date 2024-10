Sinner, svelato nuovo segreto: il dato è pazzesco

Jannik Sinner si prepara al torneo di Parigi-Bercy, intanto emerge un nuovo segreto: il dato dell’italiano è pazzesco

È Jannik mania. Tutti pazzi per Sinner, tutti alla ricerca del segreto del suo successo. Un successo senza precedenti per il tennis italiano: mai nessuno era arrivato in testa al ranking ATP, mai nessuno era riuscito ad avere questa continuità di rendimento per un periodo così lungo.

Il 2024 è stato l’anno magico di Sinner, ma anche l’anno della sofferenza: il ricorso della Wada sta complicando le cose, con la paura di quel che potrà succedere con la decisione del TAS di Losanna che arriverà probabilmente il prossimo anno. Al di là di quel che sarà il finale del caso doping, il 23enne campione italiano è ormai l’uomo più chiacchierato del momento. Si analizza ogni suo gesto, la tv fa record d’ascolti quando per le sue partite, si va a caccia di cosa c’è dietro ai suoi trionfi.

Così spuntano fuori dati clamorosi, particolarità che provano a spiegare come Sinner riesce ad essere il migliore al mondo.

Sinner, il dato sulla racchetta: quasi nessuno come lui

L’ultimo retroscena riguarda le caratteristiche delle racchette utilizzate da Jannik Sinner durante gli incontri. In particolare è la tensione delle corde scelta dal tennista italiano ad essere completamente diversa da quella degli altri rivali: Sinner usa una tensione di 28 Kg, mentre i suoi rivali oggi la utilizzano intorno ai 24/25 kg.

Una simile tensione permette a Sinner di sprigionare la sua forza naturale senza però eccedere, riuscendo così in qualche modo a contenerla. Tra i suoi rivali, Alcaraz si ferma intorno ai 25 Kg, come Nadal, mentre Medvedev la utilizza ancora più bassa, intorno ai 23 Kg. In passato Djokovic e Federer sceglievano una tensione simile a quella di Sinner, ma soltanto in determinati momenti della loro carriera.

Chissà che con il passare degli anni, anche Sinner non vada a diminuire questo dato, rientrando negli ‘standard’ dei suoi colleghi. Intanto si gode il suo successo e anche i ricchi montepremi che porta a casa. Restando in tema di dati clamorosi, ha fatto tanto parlare il montepremi da quasi sei milioni di euro portato a casa con la vittoria del Six Kings Slam e lo stesso italiano si è concesso alle curiosità dei tifosi, spiegando però che “non gioca per soldi” e che ha scelto di partecipare a quel torneo per poter sfidare i migliori al mondo. Sfidarli e batterli, aggiungendo record a record.