Il Roland Garros potrebbe non essere una cavalcata piacevole per Jannik Sinner: è stato ‘tradito’, i tifosi sono senza parole

Missione Grande Slam: Jannik Sinner ha chiaro in testa quel che può essere l’obiettivo di quest’anno. Ci proverà il numero 1 al mondo a fare quello che a pochissimi tennisti è riuscito nella storia: vincere tutti e quattro gli Slam dell’anno.

Per farlo però dovrà vincere a Parigi, su terra rossa, non certo la sua superficie preferita. Certo, a Roma è arrivato in finale, sfidando e battendo anche specialisti della terra battuta, ma davanti al proprio pubblico era ovvio trovare energie nuove. In Francia sarà diverso e Sinner dovrà dimostrare di aver davvero messo da parte i tre mesi di sospensione senza particolari problemi e di essere nuovamente al 100%.

Facile a dirsi, meno a farsi, anche perché il tabellone non lo aiuta con Zverev e Djokovic sulla sua strada e poi perché il grande favorito per la vittoria finale è Carlos Alcaraz. C’è quasi unanimità nel considerare lo spagnolo il candidato numero 1 a prendersi la vittoria al Roland Garros e la pensano così anche le tenniste. Prima dell’inizio del torneo, infatti, alcune delle giocatrici che stanno partecipando al tabellone femminile, hanno detto la loro sul favorito per la vittoria finale e Alcaraz è stato il nome più gettonato. Niente da fare per Sinner che ha incassato anche un ‘tradimento’.

Sinner, Paolini lo tradisce: “Vince Alcaraz”

Jasmine Paolini ha superato il primo turno al Roland Garros, battendo la cinese Yuan in tre set, e spera di fare più strada possibile dopo il successo di Roma.

Intanto è stata anche lei interpellata sul favorito per la vittoria finale nel tabellone maschile e non ha potuto fare altro che indicare in Carlos Alcaraz il suo preferito, nonostante il tifo (ammesso in maniera chiara) per gli italiani. “Mi piacerebbe vedere vincere Sinner o Musetti” le sue parole, prima di ammettere: “Forse penso a Carlos Alcaraz per la vittoria, anche se… spero di no“.

Come lei anche altre giocatrici, la maggior parte in realtà: da Andreeva a Zheng, da Gauff ed Eala tutte indicano il numero 2 al mondo come il vincitore dello Slam parigino. Soltanto una giocatrice considera Sinner il favorito per il Roland Garros: è la statunitense Madison Keys ad indicare nell’italiano il vincitore dell’edizione 2025 del torneo transalpino. Che abbia ragione lei? Jasmine Paolini, ne siamo sicuri, sarebbe felicissima di aver sbagliato il pronostico.