Capolavoro Sinner nella notte italiana: ha vinto il prestigioso torneo di Cincinnati. Ha battuto in finale, sul cemento americano, lo statunitense Frances Tiafoe, 26 anni, n.27 del ranking mondiale. Pratica (non facile) sbrigata comunque in un’ora e mezza e due set. Risultato finale: 7-6 (4), 6-2. Quinto trionfo stagionale dell’azzurro, 15 tornei vinti su 19 finali. Ora sarà testa di serie numero uno allo Us Open (19 agosto-9 settembre; giovedi prossimo (ore 18 italiane) ci sarà il sorteggio dei due tabelloni.

PER SINNER BILANCIO FANTASTICO

In sintesi: due Masters 1000 in stagione, tre in totale in carriera. Cinque finali vinte su cinque quest’anno e altrettanti titoli; 48 vittorie nel 2024 e un n.1 del ranking blindatissimo almeno fino a Pechino (ottobre). Ha vinto in Ohio nonostante non sia al top della condizione fisica, l’anca continua a dargli fastidio. A Cincinnati ha dovuto fare ricorso alla sua ormai proverbiale forza mentale, al granitico carattere e ad una ferocia agonistica apparentemente inesauribile. Ha rischiato nel primo set conclusosi al tie break. E la partita è praticamente finita lì. Tiafoe, dopo aver prodotto il suo massimo sforzo, ha spento la luce. È riuscito comunque ad annullare a Jannik ben tre match point, aggrappato al suo smisurato “orgoglio americano”, ma alla fine si è arreso alla Volpe Rossa che, braccia al cielo, ha esultato come mai in passato. Consapevole che, forse, l’incubo vissuto nell’ultimo mese e mezzo ( sconfitta a Wimbledon, tonsillite, forfait olimpico) è archiviato. Nella classifica live ha qualcosa come 2.300 punti di vantaggio su Djokovic (n.2) e 2.400 su Alcaraz (n.3).

MAGICO MOMENTO DEL TENNIS AZZURRO

La spedizione azzurra sarà di scena agli US Open con 4 teste di serie. E tra gli uomini, già in tabellone, ci sono anche Darderi. Berrettini, Sonego, Fognini e Nardi. Tra le donne Paolini ( testa di serie n.5), poi Cocciaretto, Bronzetti, Trevisan, Errani. Un momento esaltante per il tennis azzurro. E non è finita qui.