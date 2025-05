Per Jannik Sinner si avvicina il momento del debutto a Roma, intanto c’è l’ultim’ora che entusiasma i fan: è appena successo

Il calore di Roma per Jannik Sinner. Il Foro Italico ha occhi soltanto per lui, il numero 1 al mondo pronto a tornare in campo in un torneo ufficiale dopo aver scontato i tre mesi di squalifica.

L’altoatesino giocherà sabato 10 maggio, entrando direttamente al secondo turno in quanto testa di serie numero 1. Il campione di San Candido è già apparso sul campo per un allenamento ed è stato accolto da un bagno di folla. Sarà così per tutta la durata del torneo, anche se Sinner da parte sua tiene basse le aspettative e spiega che il suo obiettivo è superare il secondo turno e provare a rientrare in forma dopo i tre mesi di stop.

Un periodo che potrebbe aver arrugginito il tennista, costretto a stare lontano anche dagli spalti dei tornei ufficiali durante la sanzione patteggiata con la Wada. Questo però è il passato, mentre il presente racconta di un Sinner che tra qualche giorno proverà a raggiungere l’obiettivo minimo: vincere le prime partite e provare poi a fare più strada possibile.

Sinner, derby già al debutto: si decide oggi

Per riuscirci però il campionissimo, primo italiano a guadagnare il primo posto nel ranking, potrebbe fare i conti con un ostacolo decisamente particolare: Federico Cinà.

Il giovanissimo talento siciliano, infatti, è stato sorteggiato dalla parte di tabellone di Sinner e, dovesse riuscire a battere l’argentino Navone nel match iniziato da qualche minuto, allora diventerebbe il primo avversario del numero 1 al mondo nella caccia al Masters 1000 romano. Un derby per rompere il ghiaccio, ma anche una sfida tra il presente del tennis italiano e un campione in erba che, con i suoi 18 anni, sta impressionando molti addetti ai lavori ed è stato indicato da più persone come il possibile nuovo Sinner.

Il tempo è dalla sua parte, mentre si affaccia per la prima volta alla ribalta con la partecipazione ai primi turni di importanti tornei ATP. In attesa di capire quel che il futuro riserverà a Cinà, sulla sua strada trova uno di quegli ostacoli insormontabili e superarlo potrebbe cambiargli letteralmente la carriera. Si saprà tra poco se sarà proprio Cinà l’avversario che avrà l’onore di affrontare Sinner al ritorno in campo: un incrocio che farebbe scatenare l’entusiasmo di tutti gli appassionati italiani di tennis.