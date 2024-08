Sky, è di nuovo bufera: i tifosi sono furiosi!

Sky finita al centro della bufera dopo quanto accaduto nel corso di Real Madrid-Atalanta: i tifosi sono furiosi.

Riecco il calcio giocato. A neanche un mese dalla fine degli Europei, si torna già in campo e l’esordio è stato di quelli con il botto. Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa Europea contro l’Atalanta con Kylian Mbappe che ha bagnato il suo debutto in blanco con una rete. Meglio per le merengues guidate da Ancelotti non poteva andare, anche se Gian Piero Gasperini può essere soddisfatto della sua squadra.

Nonostante le tante assenze, infatti, ha tenuto testa ai campioni d’Europa. Una partita che ha segnato l’inizio della stagione per il calcio italiano ed europeo, una stagione che – neanche a dirlo – è partita con le polemiche. Questa volta nel mirino è finita Sky, dopo che in estate DAZN era stata pesantemente criticata per i rincari degli abbonamenti.

L’emittente satellitare ha trasmesso in esclusiva la partita tra Real e Atalanta, come farà con quasi tutte le gare di Champions League, ma il servizio offerto è stato oggetto di qualche critica. In particolare nel mirino dei tifosi sui social è finita la telecronaca, secondo qualcuno troppo arricchita da aneddoti e racconti da far perdere il focus sul campo.

Real-Atalanta, tifosi contro Sky: critiche sui social

La telecronaca di Massimo Marianella, solitamente uno dei giornalisti più apprezzati di Sky, è stata attaccata sui social. “Ma quanto parli?” scrive un utente ed un altro sottolinea: “Non fa telecronache, fa delle chiacchierate sopra le immagini delle partite“.

Ma c’è anche un altro spunto polemico alimentato da alcuni tifosi sui social e riguarda Koopmeiners. Marianella ha sottolineato più volte in maniera negativa la scelta di chiamarsi fuori dalla Supercoppa visto il suo desiderio di trasferirsi alla Juventus. “‘Le scelte un po’ così di Koopmeiners’– si legge su un tweet –. Dai Marianella, basta, non fa più ridere“.

Proprio il giornalista nei giorni scorsi aveva attaccato duramente il comportamento del centrocampista olandese. “Lo trovo vergognoso – aveva detto Marianella – perché lui diventa quello che è adesso anche grazie all’Atalanta. Queste sceneggiate poteva farle al ritorno da Varsavia. Il suo comportamento irrispettoso verso Bergamo, i tifosi, la proprietà e il tecnico Gasperini, lo trovo vergognoso“.

Parole che evidentemente non sono state dimenticate e che hanno acceso ulteriormente la polemica nel corso della telecronaca di Real Madrid-Atalanta. La partita che ha dato inizio ufficialmente ad una stagione che, considerate le premesse, si preannuncia bollente dentro e fuori il campo.