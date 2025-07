Sorpresa al Tour alla vigilia della giornata di riposo. L’irlandese Ben Healy è la nuova maglia gialla, l’inglese Simon Yates ha vinto la decima tappa, primo al traguardo di Tolosa. Pogacar, rimasto senza gregari, è stato attaccato da tutti sul Massiccio Centrale.

Vingegaard, sostenuto dalla corazzata Visma, lo ha attaccato ripetutamente e Tadej ha perso la maglia gialla. Dopo dieci tappe il controllo sul Tour dello sloveno si è fatto più complicato. Perso il prezioso Almeida e con Sivakov in difficoltà, Pogacar ha dovuto lasciare la maglia di leader al giovane irlandese Ben Healy alfiere del team statunitense EF Education-EasyPost.

La squadra del Colorado non nasconde le sue ambizioni. L’irlandese è passato in testa alla classifica generale 38 anni dopo il trionfo di Roche. Già primo quest’anno a Vire Normandie (sesta tappa) ha preso la maglia per soli 29”.

Ha detto il vincitore della tappa Simon Hates: “Ben è così: coraggioso, spavaldo, terribilmente potente. E’ dura stargli dietro, va come un treno”. E’ il caso di ricordare che Healy lunedì era partito con 3’55” di ritardo da Pogacar e nel tracciato verso Tolosa ha avuto anche un vantaggio di 6’10”.

E nonostante il forcing finale di Tadej è riuscito a indossare la maglia di leader. Healy è il terzo irlandese dopo i soliti Kelly e Roche a vestire la maglia bianca, la prestigiosa classifica giovani; alle sue spalle l’olimpionico Evenepoel e l’altro nascente francese Vauquelin.

Ripartenza da Tolosa

Mercoledì, dopo il primo giorno di riposo, il Tour riprenderà da Tolosa con l’11 esima tappa. La città è nel tracciato del Tour fin dalla prima edizione (1903). Tolosa ricorda l’impresa di Gino Bartali nel 1948 anno del suo secondo trionfo finale. A detta di molti il trionfo di Bartali contribuì ad allentare il clima di tensione in Italia dopo l’attentato a Palmiro Togliatti (14 luglio 1948), fondatore del Partito Comunista Italiano.

Jonathan sempre in maglia verde

Il friulano Jonathan Milan, 24 anni, alfiere del team Lidl-Trek, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo, e’ sempre in maglia verde, la seconda prestigiosa maglia del Tour. In classifica il corazziere italiano precede Pogacar e l’africano Girmay. Dopo le quattro tappe vittoriose al Giro d’Italia (una nel 2023, tre nel 2024), il “ toro di Buja “ (Udine) si sta imponendo sempre più come uomo jet anche su strada.

Classifica generale

1. Ben Healy, 2. Pogacar (+29”), 3. Evenepoel (+1.29), 4. Vingegaard (+1.46), 5. Jorgenson (+2.06), 6. Vauquelin (+2.26), 7. Onley (+3.24), 8. Lipowitz (+3.34), 9. Roglic (+3.41), 10. johannessen (+5.03).