Scopriamo le avversarie di Atalanta, Milan e Roma nei quarti di finale di Europa League in programma l’11 e il 18 aprile. Così come è stato per la Champions, anche per l’Europa League oltre ai quarti saranno sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali.

Sorteggio quarti Europa League

MILAN – ROMA;

Liverpool – ATALANTA;

Bayer Leverkusen – West Ham;

Benfica – Marsiglia.

Le semifinali

Benfica/Marsiglia – Liverpool/ATALANTA

MILAN/ROMA – Bayer/West Ham

Sorteggio quarti Champions League

Arsenal – Bayern Monaco;

Atletico Madrid – Borussia Dortmund;

Real Madrid – Manchester City;

Psg – Barcellona;

Le semifinali