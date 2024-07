Sorteggio calendario Serie A 2024-2025: si parte con Genoa-Inter, Juve-Como e Verona-Napoli

L’inizio della Serie A 2024/25 si avvicina e oggi si è tenuto il sorteggio del calendario. Il nuovo campionato prenderà il via il 17 agosto e si concluderà il 25 maggio. Come nelle ultime due stagioni, il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto all’andata. Sono previste quattro soste per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e ci sarà un solo turno infrasettimanale (10ª giornata, 29-31 ottobre 2024). Le squadre che giocano in Champions (Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna) non affronteranno quelle partecipanti all’Europa League (Lazio e Roma) ed alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª, giornate che sono comprese tra due turni di Competizioni Uefa.

La prima giornata della Serie A 2024/2025

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

I big match

Alla terza giornata Inter-Atalanta, Juve-Roma, Milan-Lazio; alla quinta giornata il derby di Milano e Juventus Napoli; alla nona Inter-Juve; alla decima Milan-Napoli; alla dodicesima il derby di Torino e Inter-Napoli; alla tredicesima Milan-Juve e Napoli-Roma; alla diciottesima Milan-Roma; alla diciannovesima il derby di Roma; alla ventunesima Juve-Milan; alla ventiduesima Napoli-Juve; alla ventitreesima Milan-Inter; alla venticinquesima Juve-Inter e Lazio-Napoli; alla ventisettesima Napoli-Inter e Milan-Lazio; alla ventottesima Juve-Atalanta; alla trentesima Napoli-Milan; alla trentunesima Roma-Juve; alla trentaduesima Lazio-Roma; alla trentatreesima Milan-Atalanta; alla trentaquattresima Inter-Roma; alla trentaseiesima giornata Lazio-Juve e Atalanta-Roma; alla trentasettesima Roma-Milan e Inter-Lazio. Qui puoi scaricare il calendario completo in Pdf della Serie A 2024-2025.