Spagna-Inghilterra: dove vedere la finale di Euro 2024, orario e probabili formazioni

Spagna e Inghilterra si giocano la finale di Euro 2024, dove vedere la partita, orario e probabili formazioni. Euro 2024 è giunto alla fase conclusiva, la finale che deciderà chi tra Spagna e Inghilterra alzerà la coppa sotto il cielo di Berlino.

La Spagna arriva a questa partita con i favori del pronostico. La squadra di De la Fuente, infatti, è senza dubbio quella che ha convinto di più nel torneo. E’ la Nazionale che ha espresso il gioco migliore, quella che ha messo in vetrina giovani (e giovanissimi) di enorme talento, senza mai perdere di vista l’obiettivo: punteggio pieno nel girone, poi il poker alla Georgia, la vittoria sulla Germania ai supplementari e quella contro la Francia in semifinale.

L’Inghilterra, invece, arriva a giocarsi la finale dopo un percorso altalenante e faticoso: secondo posto nel girone, vittoria sofferta e last minute contro la Slovacchia, vittoria ai rigori contro la Svizzera e la semifinale contro l’Olanda, vinta ancora una volta con un gol oltre il novantesimo minuto. Ma la Nazionale dei Tre Leoni, senza brillare troppo nel gioco, ha saputo sempre lottare fino alla fine e in una partita secca, la più importante come la finale, può dire la sua. Di seguito l’orario della finale di Euro 2024, dove vederla e le probabili formazioni.

Spagna-Inghilterra, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Spagna è alla sua quinta finale agli Europei, con un bilancio di tre vittorie (nel 1964 si impose per 2-0 contro l’allora Unione Sovietica, nel 2008 vinse contro la Germania e nel 2012 contro l’Italia, con un roboante 4-0). L’Inghilterra, invece, è alla sua seconda finale consecutiva (tre anni fa fu l’Italia di Mancini a battere la Nazionale dei Tre Leoni in finale a Wembley). Le due squadre agli Europei si sono incrociate solo due volte (nel 1980 nella fase a gironi e nel 1996 ai quarti di finale).

In totale sono 27 le sfide tra le due Nazionali, comprese le amichevoli: bilancio favorevole all’Inghilterra con 14 successi, dieci per la Spagna. Ma ora la storia è ancora tutta da scrivere, in una finale inedita che si gioca domenica 14 luglio, fischio d’inizio alle 21 all’Olympiastadion di Berlino.

Per vedere il match le opzioni sono diverse. La partita, infatti, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). E’ possibile vedere la partita anche in streaming su NOW, RaiPlay e Sky Go.

Spagna-Inghilterra, le probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams. Ct. De la Fuente.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate.