Massimiliano Allegri torna in panchina, ormai è stato spazzato via ogni dubbio e spuntano anche le cifre

Max Allegri sta per tornare. La scorsa estate è stata quella del ritorno di Antonio Conte in Serie A e hanno visto tutti come è andata a finire: Napoli campione, trascinata da un tecnico che ha scoperto il segreto della vittoria e lo replica in qualsiasi piazza alleni.

Questa potrebbe essere l’estate del livornese. Un anno da spettatore, un anno per smaltire le scorie di un esonero che ha fatto rumore e di tre anni che lo hanno visto al centro della critica, sempre e comunque. Ora però Allegri si è ricaricato ed è pronto a tornare in pista… ops in panchina: Italia o estero poco importa, il livornese ha voglia di dimostrare di non aver perso il tocco vincente, di avere anche lui – come Conte – il segreto del successo.

Il Napoli ci pensa, consapevole che l’addio con Conte sia tutt’altro che impossibile: le dichiarazioni, anche quelle post scudetto, vanno in questa direzione ed allora Aurelio De Laurentiis ha già alzato la cornetta e fatto una chiacchierata con Allegri, una sua fissa anche negli anni scorsi. Il Napoli, ma anche il Milan, lì dove ha già vinto: i rossoneri hanno bisogno di aggrapparsi a qualcuno per ripartire e chi meglio dell’allenatore livornese? Ma a lui sta pensando anche un’altra squadra che, numeri alla mano, potrebbe sparigliare le carte.

Niente Serie A per Allegri: c’è il Manchester United

Serie A? No, grazie. Allegri potrebbe risolvere così i dubbi sul suo futuro e lasciarsi tentare dalle sirene che arrivano Oltremanica. C’è la Premier League che lo stuzzica e un club che solo a nominarlo fa venire voglia di dire sì: il Manchester United.

Certo gli ultimi anni dei Red Devils non sono stati da ricordare, con delusioni su delusioni, ma il fascino dell’Old Trafford è rimasto intatto. Così, con Amorim in bilico dopo aver perso anche l’Europa League in finale contro il Tottenham, ecco che a Manchester il nome di Allegri si è preso la scena delle indiscrezioni e non solo. Anche i bookmakers credono nell’approdo dell’allenatore italiano sulla panchina dello United. Così la quota di Allegri come nuovo allenatore del Manchester è la più bassa da quelle bancate: paga quattro volte la posta, una cifra che indica una grande fiducia nella possibile conclusione dell’affare.

Andrà davvero così? Tra pochi giorni si capirà tutto: Napoli, Milano, Manchester, Allegri è pronto a tornare per dimostrare di essere ancora un vincente.