La squalifica diventa un caso nazionale: il club fatica a crederci per il numero di giornate di stop e preannuncia battaglia

Maxi squalifica, una stangata pesantissima nella fase decisiva della stagione. Non ha avuto nessun dubbio il giudice sportivo a usare la mano pesante nei confronti di Franco Vazquez, centrocampista della Cremonese.

L’italo-argentino è stato squalificato per ben 10 giornate per aver rivolto “un insulto espressivo di discriminazione razziale” ad Emile Mehdi Dorval. Tutto è avvenuto lo scorso 15 febbraio durante la gara tra Bari e Cremonese conclusasi sull’1-1 con pareggio nel recupero dei pugliesi su autorete. Stando a quanto riportato nel referto e letta la relazione aggiuntiva chiesta alla Procura federale, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare in maniera pesantissima il calciatore.

Lo stop di dieci giornate significa che Vazquez non potrà scendere in campo per il resto della stagione regolare e sarà nuovamente disponibile soltanto nell’eventuale seconda gara playoff dei grigiorossi. La Cremonese è attualmente quarta in classifica, in piena corsa per gli spareggi promozione. Il club lombardi ha deciso comunque di schierarsi dalla parte del proprio calciatore, pur ribadendo il proprio impegno contro il razzismo.

In un comunicato diffuso subito dopo la notizia della squalifica, il club scrive di confidare che “il calciatore, nei successivi gradi di giudizio, possa dimostrare quanto da lui stesso già riferito ai collaboratori della Procura Federale nell’immediato dopo partita, vale a dire la sua più assoluta estraneità ai fatti contestatigli“.

Squalifica Vazquez, presa di posizione della Cremonese

La scelta dunque della Cremonese è di dare fiducia al proprio giocatore ed è per questo che garantisce che “intraprenderà ogni opportuna iniziativa” per aiutarlo a dimostrare la propria estraneità ai fatti.

Nello stesso comunicato, i grigiorossi ci tengono a ribadire la propria ferma condanna verso “ogni forma di discriminazione dentro e fuori dal campo” e a ricordare l’impegno contro il razzismo portato avanti con “numerose attività di responsabilità sociale che coinvolgono in prima persona i propri tesserati e l’intera comunità grigiorossa“.

Fronte Bari, invece, c’è da ricordare come Dorval era stato vittima anche di un altro episodio di razzismo in occasione di Reggiana-Bari del 12 gennaio. In quel caso furono alcuni spettatori ad insultarlo con la partita che fu sospesa per qualche minuto. In quella circostanza il giudice sportivo fu più clemente con un’ammenda al club di 10mila euro. Contro Vazquez, invece, c’è stata la mano pesante ed ora il calciatore dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti per vedersi ridurre o cancellare la pesante squalifica.