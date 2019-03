Inter, Stefan de Vrij non gioca mai contro la Lazio: anche questa volta salta la partita per infortunio

MILANO – Nemmeno questa volta Stefan de Vrij scenderà in campo contro la sua ex squadra, la Lazio. Il calciatore dell’Inter aveva già saltato la gara di andata allo Stadio Olimpico, partita vinta agevolmente dall’Inter con doppietta di Mauro icardi e gol di Marcelo Brozovic ed il match di Coppa Italia. In entrambi i casi, l’Inter schierò una coppia di difensori centrali composta da Joao Miranda e Milan Skriniar. De Vrij e la Lazio si sono separati in maniera burrascosa. Nella partita decisiva per la qualificazione alla Champions League, il difensore olandese stese Icardi regalando un rigore ai nerazzurri. I laziali la presero malissimo perché pochi giorni dopo l’olandese firmò proprio per l’Inter.

Inter, Stefan de Vrij salta l’ennesima partita contro la Lazio

Questa volta, Stefan De Vrij salterà la partita tra Inter e Lazio di San Siro per un infortunio muscolare rimediato durante le partite con la Nazionale Olandese. Il difensore dell’Inter sarà out almeno per una settimana per un problema accusato in nazionale: gli esami hanno evidenziato una distrazione all’adduttore della coscia destra, spiega la società nerazzurra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana, con il difensore olandese che quindi salterà sicuramente almeno la gara di domenica con la Lazio.

Stefan de Vrij è alla prima stagione tra le fila dell’Inter ma si è ritagliato già un ruolo molto importante. Il difensore centrale della Nazionale Olandese ha giocato ben 31 partite segnando due gol. Le reti sono state segnate entrambe in campionato, mentre le presenze sono così suddivise: 23 partite nel campionato italiano di calcio di Serie A, cinque partite in Champions League e tre partite in Europa League. Anche in Coppa Italia, de Vrij ha saltato la sfida alla Lazio.

fonte: Ansa.