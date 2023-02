Super Bowl, finale di football Philadelphia-Kansas City: orario e dove vederlo in tv

Tutto pronto. È la notte del Super Bowl, l’evento sportivo dell’anno. Negli States e non solo (domenica 12, mezz’ora dopo la mezzanotte). Si gioca la finale di football americano. Di fronte Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Botte da orbi, folla in delirio, milioni di spettatori (anche in Cina). L’anno scorso sono stati 112 milioni; cifra imbattibile negli USA. E spot di pochi secondi esagerato, sui 7 milioni di dollari. Le aziende fanno a gara per trovare uno spazio. Sport e business sono uno spettacolo nello spettacolo. Non mancano le polemiche ( tutto il Mondo è paese) su alcuni filmati.

Ha scritto Paolo Avanti su Sportweek: ”Sbagliato però pensare solo al lato non sportivo dell’evento, come spesso gli europei, poco avvezzi al football, tendono a fare. La partita raramente delude ed è uno spettacolo di altissimo livello di uno sport bellissimo. E le due finaliste garantiscono una sfida mai vista. Come nella NBA è l’anello il trofeo che i giocatori vincitori si portano a casa mentre la squadra conserverà per un anno la coppa, il” Vince Lombardi Trophy” dedicato al mitico allenatore dei Green Bay Packers vincitore dei primi due Super Bowl della storia. Un gioiello davvero particolare, una preziosa “pacchianata” molto americana, un ring del valore di 5000 dollari, tempestato di brillanti con il logo della squadra e del Super Bowl”.

SPETTACOLO SENZA PRECEDENTI

Allo State Farm Stadium di Glendale ( Arizona) gli esperti prevedono una sfida senza precedenti, tra due squadre che hanno saputo mettere in campo due delle migliori offenses della stagione. Tanti punti, tante giocate da Highlights e chissà, magari un finale che si deciderà sul filo del rasoio.

SUPER BOWL HALTTIME SHOW

Durante l’intervallo della partita va in scena uno spettacolo musicale di circa 20 minuti che negli anni ha richiamato i più grandi artisti della scena musicale come Michael Jackson e Lady Gaga. Curiosità: nessun cantante e artista riceve un compenso per parteciparvi. Quest’anno lo show è affidato a un singolo artista: Rihanna. Tuttavia non mancheranno gli ospiti durante la sua performance. Apple Music è lo sponsor ufficiale. Secondo stime affidabili la spesa si aggira tra i 40 e i 50 milioni di dollari.

DIRETTA TV

Gli appassionati del football americano potranno seguire in diretta anche in Italia l’evento. La diretta sarà garantita da Rai2 a partire dalle 00.15 della notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Il tutto sarà ovviamente visibile anche in streaming sulla app Rai play scaricabile sia per dispositivi IOS che Android. Oltre alla Rai il Super Bowl sarà visibile anche su DAZN che ha i diritti per trasmettere tutte le gare di NFL.