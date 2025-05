Super weekend sportivo. Un poker di eventi adrenalinici: la Ferrari in Spagna, la finale Champions a Monaco, il Giro d’Italia a Roma, il grande tennis a Parigi. Appuntamenti a lungo attesi che catturano – in tv, sui campi, nei bar e circoli vari – milioni di appassionati. Un weekend che si annuncia ricco di emozioni e tuffi al cuore.

Ferrari in Spagna punta alla svolta

Domenica al Montmelò (Barcellona) sulla pista più completa si capirà se il Cavallino può inseguire il titolo mondiale di F1 oppure no. C’è la nuova regola FIA e le ali McLaren, ad esempio, sono nel mirino. Da giovedì i controlli della Federazione Internazionale della Automobile (sede a Parigi, presidente Mohamed Bin Sulayem, imprenditore di Dubai) sono diventati più restrittivi. Ottimista Vasseur, il team principal della Rossa: ”Inizia una fase diversa, stiamo crescendo e dobbiamo continuare”. Domenica la gara, sul circuito di Barcellona-Catalogna (4,657 km, 66 giri). È la nona prova su 24 del mondiale 2025. Semaforo verde alle ore 15.

Inter-Psg finale Champions

Sabato sera, a Monaco di Baviera, si disputerà la finale Champions. In campo l’Inter di Inzaghi e il Parigi di Donnarumma. Ben 40.000 gli interisti che invadono Monaco, ma tantissimi sono senza biglietto, allarme scontri. La polizia tedesca ha rafforzato i controlli. L’Inter è pronta, giocano i titolari.

Giro d’Italia a Roma

Domenica passerella finale a Roma dopo i due tapponi alpini e 2 tappe entusiasmanti. Il Giro attraverserà alcuni degli angoli più suggestivi di Roma, compresa Città del Vaticano (coi saluti di Papa Leone). Circuito finale di 143 km.

Tennis azzurro a Parigi

Azzurri sempre più protagonisti al Roland Garros. Sinner ha eliminato l’idolo Gasquet e sabato, al terzo turno, troverà Lehecka. Jasmine Paolini, finalista a Parigi un anno fa, ha la carica giusta per ripetersi. In campo anche Musetti e il romano Gigante. Cobolli ha vinto il derby con Arnaldi in 4 set e, per la prima volta, approda al terzo turno. Bene anche il doppio Bolelli-Vavassori che hanno passato il primo turno battendo la coppia francese Herbert-Mahut in 2 set limpidi.