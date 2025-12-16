La Supercoppa Italiana fa nuovamente tappa a Riad, in Arabia Saudita, dove andrà in scena la Final Four che assegnerà il primo trofeo della stagione. Il format resta invariato rispetto alla scorsa edizione e prevede la partecipazione di quattro squadre. A contendersi il titolo saranno il Napoli, campione d’Italia in carica, il Bologna, vincitore dell’ultima Coppa Italia, l’Inter, seconda classificata in campionato, e il Milan, finalista della competizione nazionale. Un quadrangolare di alto livello che promette spettacolo e grande attenzione mediatica.

Il programma delle partite

Il calendario della Final Four è già definito. La prima semifinale si disputerà mercoledì 18 dicembre alle ore 20 e vedrà il Napoli affrontare il Milan in una sfida dal sapore di big match. Il giorno successivo, giovedì 19 dicembre sempre alle ore 20, sarà la volta di Bologna-Inter. Le due vincitrici delle semifinali si affronteranno nella finalissima in programma lunedì 22 dicembre alle ore 20, sempre a Riad.

Regolamento e copertura televisiva

Il regolamento del torneo prevede una formula secca: al termine dei 90 minuti regolamentari non sono previsti tempi supplementari e, in caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore. La Supercoppa Italiana sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset: le semifinali andranno in onda su Italia Uno e in streaming su Infinity, mentre il canale della finale sarà comunicato successivamente. L’evento sarà visibile in oltre 160 Paesi con standard televisivi da big match di Serie A.