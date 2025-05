Meno di un mese al Mondiale per club e oltre Inter e Juventus potrebbe partecipare anche l’allenatore italiano: ribaltone in panchina

Inter, Juventus e non solo: potrebbe esserci un altro rappresentante dell’Italia al Mondiale per club che partirà tra poco meno di un mese negli Stati Uniti.

Grande attesa per la prima edizione di una manifestazione completamente rivisitata rispetto alla tradizionale coppa Intercontinentale: un vero e proprio torneo, stile mondiale appunto, con 32 squadre partecipanti provenienti da tutto il mondo. L’Italia si presenterà ai nastri di partenza con Juventus e Inter: i bianconeri sono stati sorteggiati nel gruppo G con l’Al Ain, il Wydad e il Manchester City; i nerazzurri, invece, dovranno affrontare in sequenza il Monterrey, l’Urawa Reds e, infine, il River Plate.

Ma ad allargare la colonia italiana presente al Mondiale per club potrebbe essere un tecnico: Fabio Cannavaro, infatti, è uno dei profili presi in considerazione da una delle 32 squadre che prenderanno parte alla manifestazione per sostituire l’attuale allenatore. Si tratta del Monterrey, squadra messicana inserita nel girone dell’Inter e che esordirà proprio con i nerazzurri.

Cannavaro al Monterrey: spunta la verità

Nelle ultime ore, infatti, sta circolando l’indiscrezione di un possibile approdo dell’ex difensore, campione del mondo nel 2006, sulla panchina del club messicano.

Cannavaro, reduce dalla breve e poco fortunata esperienza sulla panchina della Dinamo Zagabria, sarebbe stato individuato come uno dei nomi per sostituire Martin Demichelis, che ha lasciato la panchina del club ad un mese dall’inizio del nuovo torneo. I rappresentanti dell’ex Juventus avrebbero giù avuto contatti con i dirigenti della società e ci sarebbe l’apertura ad un suo arrivo: a Monterrey Cananvaro ritroverebbe Sergio Ramos, suo ex compagno al Real, e attuale calciatore della società messicana.

Dal Messico però arriva un’altra versione: stando al giornalista Fernando Esquivel, infatti, sarebbero stati i rappresentati di Cannavaro a chiamare il club per intavolare una trattativa. La società avrebbe preso tempo, tenendo comunque il nome di Cannavaro tra i possibili candidati alla panchina del Monterrey, ma intavolando anche discorsi con altri tecnici, più economici e di maggior esperienza. La decisione arriverà comunque nei prossimi giorni e potrebbe portare un altro italiano al Mondiale per club.

Scherzo del destino, in caso di eventuale fumata bianca, Cannavaro sfiderebbe contro la sua ex (mai tanto amata) squadr,a proprio nella partita che segnerà il debutto di Monterrey e Inter nel Mondiale per club la notte del 18 giugno.