Torneo di tennis a New York con 15 azzurri. Lunedì debuttano i primi 4, martedì Sinner, Sonego, Arnaldi, Cobolli, Fognini, Bellucci. Le azzurre con Jasmine Paolini.

Tutto pronto a New York, quarto e ultimo Grande Slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows (nel Parco del Queens), debuttano gli azzurri: lunedì in campo 4 italiani ( Luca Nardi, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi), martedì Sinner e un quintetto di belle speranze: Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Fabio Fognini e Mattia Bellucci.

Quest’ultimo è stato l’ultimo a qualificarsi ma non è stata una sorpresa. Mattia era riuscito nell’impresa anche agli Australian Open 2023 e quest’anno a Wimbledon. Dunque 10 italiani nel tabellone maschile degli USOpen con 4 teste di serie: Sinner n.1, Musetti n.18, Arnaldi n. 30 e Cobolli n. 31. Per questi ultimi 2 è la prima volta in uno Slam.

DEBUTTO CON 4 MOSCHETTIERI DEL TENNIS

Il primo azzurro a scendere in campo lunedì , nel tardo pomeriggio, e Luca Nardi sul campo 14 contro lo spagnolo Bautista. Poi toccherà a Berrettini contro lo spagnolo Ramos, Musetti contro lo statunitense Opelka e Darderi contro l’argentino Baez. Martedì, sempre nel tardo pomeriggio, scenderà in campo Jannik Sinner contro l’americano McDonald.

A seguire Sonego contro l’americano Paul ( all’una di notte). Quindi Arnaldi contro lo statunitense Svajda, Cobolli contro l’australiano Duckworth, Fognini contro il ceco Machac e Bellucci contro lo svizzero Wawrinka.

È il caso di ricordare che agli US Open il miglior risultato di un italiano sono state le semifinali di Barazzutti nel 1977 ( ko da Connors) e Berrettini nel 2019 sconfitto da Nadal. Il secondo turno è in calendario mercoledì 28 e giovedì 29. Nel weekend terzo turno e ottavi di finale. Semifinali donne giovedì 5, semifinali uomini venerdì 6.

LE AZZURRE IN GARA

Nel tabellone del gruppo femminile ci sono 128 giocatrici tra cui 5 italiane: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Sara Errani si presenta a New York con l’oro olimpico al collo e la soddisfazione di un obiettivo raggiunto a 37 anni. Sara torna nel tabellone principale per la prima volta dopo 3 anni; è la sua 12esima presenza nel Main Draw.

Jasmine arriva a New York con i riflettori puntati addosso. Non solo per l’oro olimpico vinto in doppio con Sara Errani, ma anche per le finali al Roland Garros e Wimbledon, una stagione d’oro arricchita dalla vittoria a Dubai in febbraio.