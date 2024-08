Tennis, c’è un gesto clamoroso: la foto è diventata virale, tifosi spiazzati

Gesto clamoroso nel torneo di tennis: le immagini lasciano i tifosi senza parole, la foto è diventata virale

Ce n’è di che parlare nel mondo del tennis in questo momento. Il torneo olimpico si è preso la scena, regalando emozioni come poche altre manifestazioni.

Djokovic che batte Nadal al secondo turno, quindi l’addio all’attività di Murray, uno di quelli che ha raccolto meno di quanto il suo talento avrebbe meritato a causa di problemi fisici. Problemi fisici che hanno tolto Sinner dal torneo a cinque cerchi, con polemiche a seguito della rinuncia per tonsillite e accuse neanche tanto velate alla sua fidanzata Anna Kalinskaya. Insomma di argomenti di cui discutere ce ne sono stati tanti, dentro e fuori dal campo.

Tra questi anche il grande torneo fatto da Lorenzo Musetti, numero 2 del tennis italiano, protagonista assoluto a Parigi dove ha vinto la medaglia di bronzo, dopo aver perso la semifinale con Novak Djokovic. Una sconfitta carica di rimpianti per il 22enne di Carrara che ha ceduto 6-4, 6-2 al campione serbo, avendo però in entrambi i set la possibilità di portare a casa il parziale.

Un testa a testa che c’è stato soprattutto nel primo set quando nessuno dei due tennisti sembrava essere in grado di portare a casa il break decisivo. Lo ha fatto alla fine Djokovic, indirizzando la partita. Proprio dopo la sconfitta nel primo set, Musetti ha avuto un gesto inaspettato che ha spiazzato (e deluso) i tifosi ed è diventato virale in breve tempo.

Musetti furioso dopo la sconfitta con Djokovic: la reazione è virale

Le immagini di Musetti che reagisce furioso alla sconfitta nel primo set contro Djokovic hanno fatto il giro del mondo. Lo scatto immortala il 22enne italiano che se la prende contro la racchetta: con foga la scaglia a terra per tre volte fino a romperla.

Un gesto che gli è costato un’ammonizione da parte dell’arbitro, ma anche il rimbrotto del pubblico che ha assistito con sorpresa alla scena e si è lasciato andare a qualche mugugno e qualche fischio nei confronti del tennista italiano. Una scena non insolita nel mondo del tennis, un modo per provare a darsi la carica da parte di Musetti che non ha però portato risultati utili.

Djokovic, infatti, nonostante abbia perso i primi due servizi di battuta, è riuscito a recuperare subito entrambi i break e poi è andato a vincere in scioltezza set e match imponendosi con un perentorio 6-2. Ora lo attende la sfida con Alcaraz, la finale più prevedibile, ma anche la più attesa per il tennis olimpico.