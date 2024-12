Partenza col botto a Sydney degli azzurri del tennis: vittorie di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini al debutto con la Svizzera nella “United Cup “, manifestazione a squadre miste in cui l’Italia cerca un tris clamoroso dopo la Coppa Davis e la Billie Jean King.

Il tennista romano si è imposto su Stricker ( 6-3, 7-6), la campionessa toscana in 58’ di gioco ha piegato Belinda Bencic (6-1,6-1). Match mai in discussione con la elvetica che deve ancora lavorare per tornare ai livelli tali da poter competere con giocatrici quanto meno in top 30.

Jasmine ha servito con il 56% di prime ricavandone il 73% di punti. Paolini dunque in gran spolvero e in continua ascesa. Chiude il 2024 da n.4 del mondo e con risultati esaltanti: ha vinto la Billie Jean King con l’Italia e l’oro olimpico in doppio con Sara Errani.

L’AVVIO VINCENTE CON FLAVIO COBOLLI

Domenica esaltante per il tennista romano alla Ken Rosewall Arena nel primo match in agenda ha piegato la resistenza di Dominic Stricker con un punteggio limpido. Dopo di lui Jasmine ha avuto la meglio su Belinda Bencic, come detto. Partita molto solida da parte di Cobolli che ha messo a segno i punti decisivi al momento giusto. Primo set in 33’ di gioco; il secondo set invece si è trascinato al tie break in cui Cobolli ha avuto 4 match point, ma ha chiuso l’incontro già al primo.

IL TENNIS IMPLACABILE DI JASMINE

L’azzurra si è presentata in Arena molto determinata e ha condotto il gioco con poche difficoltà: Belinda e’ ancora in fase di ripresa dopo lo stop per maternità. Due set pressoché identici e la Paolini ha chiuso in fretta la “pratica Svizzera” archiviata per l’Italia che ora può pensare già alla Francia. Scontro in programma martedì per vincere il girone. L’Italia è nel gruppo D con Francia e Svizzera. Domenica 5 gennaio la finale del torneo.