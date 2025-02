Tennis, trionfo azzurro a Doha:il magico doppio femminile Errani-Paolini ha vinto il primo WTA 1000 della stagione, il sesto della carriera. Quinto titolo in un anno. Le ragazze terribili hanno colpito ancora. In una battaglia di oltre 1h e 3/4 hanno battuto la cinese Xinyu Jiang e la taipanese Fang-Hsien Wu. Netto il punteggio: 7-5, 7-6 (10). Sara e Jasmine, due atlete di taglia mini ,in un mondo sempre più popolato da gigantesse robotiche , hanno vinto non solo con talento e tattica ma anche con una ferocia agonistica notevole. L

e azzurre hanno rimontato il secondo set dal 3-5 e poi al tie break hanno mostrato di che pasta sono fatte sfoderando una resistenza temperata d’acciaio dietro l’apparenza dei loro sorrisi. Il match è stato anche interrotto dalla pioggia e questo ha creato problemi solo alle avversarie. Sara, 37 anni e Jasmine, 29 anni, insieme hanno già vinto sei tornei, tre dei quali sono dei 1000 anche se, il più importante e’ sicuramente quello dei Giochi Olimpici.

LA SODDISFAZIONE DELLE RAGAZZE TERRIBILI DEL TENNIS

A fine match le azzurre sono esplose in un abbraccio pieno di orgoglio e di felicità. Prima a parlare la toscana Jasmine:” E’ stata una settimana molto dura, siamo state anche un po’ fortunate, sia in semifinale che in finale”. Sara non ha nascosto che a 37 anni sta vivendo una seconda giovinezza in doppio con la “sorellina minore”.

La Errani è tornata a vincere a Doha 12 anni dopo. La romagnola ha commentato:” Si, è stato tanto tempo fa”. Un arco narrativo in cui Sara ha collezionato ben 43 successi e vinto 9 titoli in singolare e 33 in doppio. Con il torinese Andrea Vavassori ha trionfato nel doppio misto agli US Open di New York. Non è affatto esagerato definirla una delle migliori tenniste italiane di sempre.

PIÙ FORTI ANCHE DELLA PIOGGIA

Il match aveva presa una brutta piega. La partita è stata sospesa per una improvvisa pioggia ma le azzurre non si sono scomposte mentre le asiatiche si sono innervosite perdendo un sacco di energie. Alla ripresa non c’è stata storia, con un finale tuttavia da brividi.

La coppia azzurra, diventata indissolubile meno di un anno fa nel WTA1000 di Miami, ha infilato una serie di trionfi: dagli Internazionali di Pechino all’oro Olimpico di Parigi, il primo storico oro del tennis italiano. Per la Errani si è trattato del secondo titolo in Qatar dopo quello conquistato 12 anni fa insieme a Roberta Vinci.