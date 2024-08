Terremoto in Serie A, ancora scommesse: tirata in ballo l’Inter

La Serie A fa i conti con nuove denunce relative al caso scommesse: questa volta anche l’Inter è tirata in ballo

Calcio e scommesse, ci risiamo. Non passa estate senza che il calcio italiano sia alle prese con uno scandalo. Quest’anno sembrava potesse andare tutto liscio, del resto il peggio lo avevamo già visto agli Europei con un’Italia mai così poco competitiva come in Germania.

Invece torna ad aleggiare lo spettro delle scommesse nel nostro calcio e ad essere tirata in ballo, per il momento soltanto con allusioni, è una big della Serie A: l’Inter campione d’Italia, allenata da Simone Inzaghi. E a farlo è Fabrizio Corona, dopo le rivelazioni che lo scorso anno fecero esplodere il caso.

Le sue dichiarazioni nello scorso autunno fecero scalpore e portarono alla squalifica di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Il primo, centrocampista della Juventus, ha già scontato la sua sanzione ed è tornato a giocare con i bianconeri, conquistando anche la convocazione in Nazionale per Euro 2024.

Aspetta, invece, ancora il ritorno in campo il centrocampista ex Milan, ora al Newcastle: la squalifica scadrà il prossimo 27 agosto e dal giorno dopo potrà tornare a giocare con i Magpies. Ora però lo stesso Corona torna sul caso scommesse e fa un riferimento anche all’Inter.

Corona torna sulle scommesse: “C’erano giocatori dell’Inter”

L’ex paparazzo parla a ‘2046 Podcast’, rispondendo alle domande del conduttore Fabio Rovazzi. Anche lui tifoso dell’Inter, si sofferma proprio sul caso scommesse nato dalle dichiarazioni di Corona e sull’assenza di giocatori dell’Inter coinvolti. Assenza che sarebbe dovuta soltanto alla decisione dello stesso Corona di non svelare i nomi dei nerazzurri che avrebbero scommesso su partite di calcio.

“Sta roba che dell’Inter non ha detto niente perché sei interista – afferma Rovazzi – a me spezza. Sono anche io interista“. A quel punto Corona svela: “L’ho detto sempre: faccio i nomi degli altri, ma dell’Inter mai. Ma ce n’erano“, aggiunge. Quindi parla anche di Tonali e Fagioli che dovrebbero “ringraziarlo” perché sarebbero state le sue rivelazioni ad aiutarli ad uscire dal tunnel delle scommesse.

Dichiarazioni che faranno molto parlare di sé, ma che non porteranno a nessun altro caso giudiziario-sportivo come accaduto lo scorso autunno. Del resto lo stesso Corona nel corso dei mesi ha fatto anche altri nomi oltre a quelli di Tonali e Fagioli, senza che però arrivassero sanzioni a livello calcistico come invece è successo con i due centrocampisti.