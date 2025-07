Theo Hernandez ha ufficialmente detto addio al Milan per trasferirsi all’Al Hilal allenato da Simone Inzaghi. Il terzino francese ha scelto di comunicare il proprio saluto con un lungo post su Instagram, dove non ha nascosto un certo malcontento verso la dirigenza rossonera. Dopo sei stagioni intense, Hernandez ha voluto chiarire che la sua partenza non è stata frutto di un desiderio personale, bensì della delusione per alcune scelte societarie.

“La mia decisione di andarmene non è stata facile. Ho sempre saputo dove volevo stare, e il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui. È il momento di chiudere un capitolo e iniziarne un altro, diverso, ma altrettanto importante per me”.

Con queste parole, Theo ha lanciato una chiara frecciata alla società, esprimendo il proprio disappunto per un progetto tecnico e gestionale che, a suo avviso, ha perso identità e ambizione.

L’amore per il Milan e i tifosi

Nonostante le critiche rivolte al club, Theo Hernandez ha anche ricordato con gratitudine e commozione il suo percorso in maglia rossonera. Dal suo arrivo nel 2019, il francese ha collezionato momenti indelebili, contribuendo alla vittoria dello Scudetto e della Supercoppa Italiana.

“Sono arrivato al Milan nel 2019 con sogni, voglia e l’entusiasmo di indossare una maglia ricca di storia. Oggi me ne vado dopo aver vissuto momenti indimenticabili, come la vittoria della Serie A e della Supercoppa Italiana, e soprattutto dopo aver condiviso lo spogliatoio con persone straordinarie. Grazie di cuore ai miei compagni, a ogni allenatore che ha creduto in me, e in particolare a Paolo Maldini, per la sua vicinanza, visione e leadership. E grazie alla tifoseria rossonera, che è sempre stata presente, nei momenti belli e in quelli difficili. Sentire il vostro sostegno è stato un privilegio che non dimenticherò mai e che porterò per sempre nel cuore”.