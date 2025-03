L’ex allenatore della Juventus Thiago Motta pronto a tornare subito in panchina: è sfida diretta alla sua vecchia squadra

Fine di un’amore mai nato. Tra la Juventus e Thiago Motta il colpo di fulmine non ha portato ad un matrimonio breve e burrascoso. La luna di miele con l’ex Bologna è durata il tempo di qualche partita, poi pian piano il sogno di un calcio spettacolare e fruttifero ha lasciato il posto ad una squadra incapace di vincere ed imporre il gioco.

Alla fine si è arrivati all’esonero con la società bianconera che ha deciso di mandare via quello che avrebbe dovuto essere l’allenatore della rivoluzione e di provare a salvare la stagione, e il quarto posto, chiamando Igor Tudor. Il croato avrà il compito di evitare che l’annata juventina sia archiviata alla voce fallimento totale e c’è un solo modo per riuscirci: conquistare la qualificazione alla Champions League.

Nove partite per riuscirci, poi forse la parentesi del Mondiale per Club, prima di un nuovo addio e un nuovo allenatore: difficile, infatti, che Tudor sia confermato anche il prossimo anno, con Conte sogno dei bianconeri per la stagione che verrà. Si vedrà in estate quando Motta spera di poter trovare subito un’altra panchina: ha voglia di ‘vendetta’ l’allenatore italo-brasiliano, ha voglia di dimostrare che a Torino a sbagliare non è stato lui, almeno non solo lui.

Thiago Motta riparte dalla Serie A: club da Champions

Con queste motivazioni si metterà alla ricerca del progetto giusto che potrebbe portarlo a Bergamo, da quell’Atalanta che ha segnato l’inizio della fine della sua avventura bianconera con quel 4-0 all’Allianz Stadium che ha fatto rumore.

Anche i nerazzurri sono pronti ad una nuova rivoluzione con Gasperini che ha annunciato la fine del suo ‘regno’ atalantino (anche lui può essere un candidato per la Juventus). Chi al suo posto? Thiago Motta potrebbe essere il nome giusto ed è questo che dice il giornalista Maurizio Dall’O a Top Calcio: “Thiago Motta è in pole per la panchina dell’Atalanta. Il suo nome sarebbe stato consigliato da Sartori ai Percassi“.

Sartori ha avuto Motta al Bologna ed insieme hanno costruito la squadra che ha portato i rossoblù per la prima volta in Champions. Ora il ‘suggerimento’ che spinge l’allenatore verso Bergamo con l’Atalanta che potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per il rilancio dopo il flop a Torino: per Motta è il momento di fare la scelta giusta e magari andare a sfidare proprio la Juve nel prossimo campionato.