Foto hot e senza veli: i tifosi restano a bocca aperta

Le foto lasciano poco spazio all’immaginazione: la donna appare sdraiata sul letto in una posa sensuale, i tifosi senza parole.

Quando si tratta di far parlare di sé, probabilmente non ha eguali nel mondo dello spettacolo. Del resto quando ti ritrovi con madre natura che ti ha donato un corpo statuario, appare anche facile attirare l’attenzione e giocare con i fan con scatti ammiccanti e seducenti. Pose al limite del proibito che hanno reso Wanda Nara una dei personaggi più chiacchierati anche sui social.

I nove milioni e passa di fan che la seguono su Instagram sanno che la bella modella argentina non li deluderà facilmente: se vanno a caccia di immagini ad alta carica sensuale, basterà cliccare sul profilo della ormai ex moglie di Mauro Icardi per trovare ciò che cercano. Protagonista in Italia lo scorso anno con la vittoria di Ballando con le Stelle, Wanda Nara si sta ora preparando a condurre la nuova edizione di Bake Off in Famosos in Argentina.

Ma non è solo per questo che si parla di lei. La separazione con Mauro Icardi ha occupato per settimane le pagine dei rotocalchi rosa, con tanto di caso per le carte di credito bloccate dal bomber del Galatasaray. Ora la scena se la prende tutta lei con l’ultimo scatto pubblicato sui social. Per una volta però, oltre all’immagine super sexy, a far parlare è la frase che accompagna lo scatto, una citazione con un riferimento neanche troppo velato ad un presunto video controverso.

Wanda Nara, lo scatto in intimo è illegale: la citazione fa scalpore

L’ultima immagine pubblicata da Wanda Nara sul proprio profilo social è per cuori forti. La donna appare distesa sul letto, con un completo intimo che copre lo stretto necessario, e in mano una videocamera. Le prorompenti forme della showgirl argentina risaltano e rubano lo sguardo dei fan più appassionati. Qualcuno però ha notato anche quello che solitamente è considerato un ‘dettaglio’ nelle pubblicazione della donna: la frase che accompagna l’immagine.

“Pero si yo sé que te morís de ganas, hagamos un videito como Wanda Nara” (tradotto in italiano: “ma se so che stai morendo dalla voglia, facciamo un video come Wanda Nara“) il verso di una canzone di Duki, Neo Pistea e Bizarrap che porta il suo nome.

Un brano che ricorda anche un presunto video intimo che la vedrebbe protagonista. Storia archiviata, con tanto di battaglia legale vinta, ma che ora è tornata fuori dopo la citazione della presentatrice. In Argentina il riferimento ha fatto scalpore, mentre i follower non gli hanno dedicato troppa attenzione, rapiti dalla sua bellezza.