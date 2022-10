Top Ganna e Jet Jacobs da primato mondiale : l’Italia ha gli uomini più veloci del pianeta. Almeno in bici e a piedi.

Top Ganna, nomen omen, e Jet Jacobs sono infatti i migliori interpreti di due specialità care a tutto il pubblico del globo. Sono le frecce tricolori dello sport. Due Superman tornati alla ribalta nell’ultimo weekend, seppur con film diversi ma ugualmente degni di grancassa. Vediamo.

TOP GANNA, DUE RECORD IN UNA SETTIMANA

Record dell’ora in Svizzera (8 ottobre), record nell’inseguimento individuale in Francia (14 ottobre). Due primati clamorosi firmati in due velodromi gioiello: l’elvetico di Grenchen (Canton Soletta) e il Quentin-en-Yvelimes di Parigi. Pubblico in delirio, Pippo commosso. Tempo mostruoso: quattro minuti in 3’59”636. Velocità pazzesca: 60,091 km/h.

Ma come ha fatto? Ha usato un rapporto titanico, il 67 x 15. In altre parole: 16,66 m/s. Cioè la bellezza di 9,36 metri a pedata. Un gigante. E pensare che voleva tornarsene a casa, saltare l’ennesimo impegno. Pippo conferma:”Sì,volevo fare le valigie e andare in vacanza. Ma poi sono venuti gli amici ad incitarmi, li ho ascoltati, mi hanno convinto, io ci ho creduto, ed è venuto fuori questo secondo record. Oltretutto davanti ad un pubblico incredibile. Sono sincero, una gioia così non l’ho mai provata”.

E così Filippo Ganna da Verbania a soli 26 anni conta già un titolo olimpico, 6 Mondiali su pista e 2 della cronometro su strada. Ultima chicca: il friulano Jonathan Milan, 22 anni, è arrivato secondo,bissando l’argento del 2021. Quindi doppietta azzurra. Mancava all’Italia da 75 anni, dall’anno in cui Fausto Coppi, al Parco dei Principi di Parigi, si impose sul veneziano Tony Bevilacqua.

JET JACOBS, NUOVI SPRINT ALLE MALDIVE

L’uomo più veloce del mondo è in luna di miele in un resort ultra lusso nell’Oceano Indiano, nell’incantevole arcipelago delle Maldive. A settembre ha sposato la sua Nicole Daza, fidanzata storica che gli ha dato due figli (rimasti a casa con la nonna). Ma Marcell manda a dire che continua ad allenarsi, a provare nuovi sprint. E per tranquillizzare i suoi numerosi tifosi (italiani e non) ha postato un video che è già virale.

Si vede Marcell sfrecciare sulla passerella che collega i bungalow del resort. E lei, modella e influencer, “fisicata e tatuatissina proprio come il marito” (Vanityfair), vigila sulla spiaggia dorata. Jacobs, due ori alle Olimpiadi di Tokyo, record sui cento con un magnifico 9”80, sta preparando un 2023 interessante. A 28 anni ha ancora margini di crescita. Almeno fino a Parigi 2024.