TORINO, STADIO OLIMPICO – Serie A, prima giornata. Torino-As Roma alle ore 18.00. Toro-Roma apre la domenica calcistica. Mazzarri sfida Di Francesco con un modulo blindato come il 3-5-2 che all'occorrenza potrà trasformarsi in un 5-3-2. In attacco tutto è affidato al Gallo Belotti. Zaza dovrebbe partire dalla panchina perché si è allenato poco con il resto dei compagni di squadra. Roma con il 4-3-3. Dzeko centravanti, ai suoi lati dovrebbero agire Cengiz Under e Stephan El Shaarawy. Tra i pali, fiducia all'ultimo arrivato Olsen. Mirante partirà dalla panchina dopo un ottimo precampionato

Torino-Roma. Probabili formazioni:

TORINO (3-5-2) 39 Sirigu; 5 Izzo; 33 N’Koulou, 24 Moretti; 29 De Silvestri, 23 Meite’, 88 Rincon, 8 Baselli, 21 Beerenguer; 14 Iago Falque, 9 Belotti. Allenatore: Mazzarri A disposizione: 1 Ichazo, 25 Rosati, 34 Aina, 36 Bremer, 30 Djidji, 99 Ferigra, 7 Lukic, 6 Soriano, 27 Parigini, 10 Ljajic, 95 Damascan, 91 Zaza Indisponibili: Edera, Lyanco, Niang Squalificati: Ansaldi

ROMA (4-3-3) 1 Olsen; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 6 Strootman, 16 De Rossi, 27 Pastore; 17 Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco A disposizione: 83 Mirante, 63 Fuzato, 2 Karsdorp, 18 Santon, 15 Marcano, 3 Luca Pellegrini, 4 Cristante, 7 Lo- renzo Pellegrini, 19 Coric, 22 Zaniolo, 34 Kluivert, 14 Schick Indisponibili: Nzonzi, Perotti Squalificati: nessuno.